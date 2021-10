Si fa dos anys esgrimien 7 raons per fugir, ara es trauran de la màniga un 7 de cors. És el títol del segon projecte dels directors manresans Esteve Soler i Gerard Quinto que, amb David Torras, van signar la comèdia negra guanyadora del Gaudí del públic. Però, ara, la codirecció de 7 de cors la formarà un equip de set realitzadores, entre les quals la santfruitosenca Mireia Noguera. Així ho confirmava ahir a aquest diari el dramaturg i director Esteve Soler després que Variety, la bíblia de cinema, fes públic el projecte.

Entre les novetats del nou projecte hi ha Mosaic Cinema, una nova productora manresana que, amb la barcelonina Corte A Films, està al darrere d’una pel·lícula que es troba en fase de finançament. Quinto i Soler exerciran de directors coordinadors d’un film que seguirà un esquema similar a 7 raons per fugir: set històries escrites pel dramaturg manresà que, en aquest cas, giraran al voltant del cantó més fosc de les relacions sentimentals de la nostra època. Com ja va passar en el film anterior dels manresans, l’objectiu és aconseguir un càsting potent. 7 raons per fugir tenia als crèdits noms com Sergi López, Emma Suárez, Lola Dueñas, Manolo Solo, Ramon Fontserè, David Verdaguer, Aina Clotet, Jordi Sánchez, Vicky Peña, Àgata Roca, Alex Brendemühl i el sallentí Albert Ribalta.

Soler actuarà com a coproductor amb Jana Llopart, de Corte A Films. Com a productora executiva, Llopart va produir el curt Nunca te dejé sola, de Mireia Noguera, que es va presentar en competició en la secció oficial del Festival de Sitges 2019 i, enguany, aspirava al premi Méliès al millor curt fantàstic de l’any.

7 raons per fugir es va estrenar mundialment al festival d’Austin –un dels certàmens referencials de cine independent–, va participar en la secció oficial de Màlaga –l’aparador del cinema espanyol– i va arribar als cinemes del país el 5 d’abril del 2019 després d’estrenar-se a Manresa. El film es va endur el premi Gaudí del públic, una estatueta que fa tres setmanes es va instal·lar de manera permanent a l’Espai Plana de l’Om.