Cineclub projecta Rauf, una pel·lícula del projecte FilmoXarxa, destinat a recuperar i reivindicar creacions elogiades per la crítica internacional i exhibides en festivals prestigiosos que encara romanen inèdites comercialment en el nostre país. L’òpera prima dels turcs Soner Caner i Baris Kaya es presentà a l’edició de 2016 del festival de Berlin. El seu protagonista, Rauf, és un nen de nou anys que viu en una perduda comunitat muntanyenca del Kurdistan; es veu obligat a deixar l’escola i començar a treballar com a aprenent de fuster. S’enamora de la filla del seu cap, Zana, de vint anys, i s’obsessiona amb la idea de regalar-li quelcom que sigui rosa, però el seu problema és que desconeix aquest color, inexistent en un paisatge dominat pel blanc de la neu. Els directors novells s’han atrevit, ni que sigui indirectament, a abordar un tema tabú en la conjuntura del seu país: el conflicte kurd, una nació que malda per assolir la llibertat col·lectiva. La realitat del Kurdistan (repartit en cinc estats: Irak, Iran, Armènia, Síria i Turquia) ja havia estat tractada anteriorment en films tan recomanables com El viento nos llevará (Abbas Kiarostami, 1999), La pizarra (Samira Maklmalbaf, 2000) i Las tortugas también vuelan (Bahman Ghobadi, 2014), entre altres. L’amenaça i la tensió de la guerra són el rerefons de Rauf, un retrat iniciàtic que traça amb lirisme i delicadesa la inevitable mort de la innocència i la configuració de la identitat d’un vailet que va descobrint el pes de les emocions en un context ambiental hostil. Un magnífic debut de dues veus atrevides i sensibles que han irromput en el cine turc, ca-da vegada més condicionat per un context polític molt enrarit, amb una proposta summament suggeridora on conflueixen la poesia i la crítica.