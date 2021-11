Sense la seva poció màgica, ni mapa amb què guiar-se, ni la companyia d’Ideafix i a la recerca d’un animal conegut tan sols per antigues llegendes i supersticions. Passats els seixanta anys de vida, Astèrix i Obèlix – o més ben dit, la parella formada per Didier Conrad i Jean-Yves Ferri que ara els guien– semblen haver perdut la por a transitar per camins desconeguts.

Ja ho van fer amb el penúltim llançament de la saga La filla de Vercingetòrix (2019), on la parella de gals cedien temporalment el protagonisme a les noves generacions, encarnades en una jove rebel. En aquest Astèrix i el griu, que acaba de veure la llum en català i en castellà, però, els dos gals recuperen part del seu protagonisme, tot i que segueixen potenciant la quota i el paper femení en la trama amb la presència d’un grup de decidides amazones membres d’un poblat molt similar al llogaret liderat per Abraracúrcix, tot i que amb els rols de gènere capgirats.

El nou àlbum, el 39è dels personatges creats el 1969, treu de nou Astèrix i Obèlix del seu entorn per dur-los a les terres nevades dels sàrmates, poble originari de la zona al voltant del mar Negre, tot perseguint una expedició romana que segueix les passes del griu, un animal mitològic meitat lleó i meitat ocell rapinyaire que suposadament viu a la regió. Una expedició, aquesta, liderada per un cartògraf que pren les faccions del polèmic escriptor francès Michel Houellebecq, seguint així la tradició d’incloure caricatures de personatges cèlebres entre els secundaris. Tradició que també segueix un altre tret distintiu de la saga com són els acudits i jocs de paraules a l’hora de batejar els nous personatges i posar-los en situacions amb clares referències a l’actualitat.

Llegat i futur

Per cinquena vegada, aquest nou Astèrix arriba amb els dibuixos de Conrad i el guió de Ferri, que van agafar les brides del personatge l’any 2013 després de la retirada del dibuixant Albert Uderzo, cocreador dels gals irreductibles al costat de René Goscinny, mort l’any 1977.

Precisament aquest Astèrix i el griu té una càrrega simbòlica d’allò més potent ja que és el primer àlbum de la saga que veu la llum després de la mort d’Uderzo el març del 2020. I no només això, sinó que arriba just després de la celebració l’any 2019 dels 60 anys del naixement del personatge i just abans que la col·lecció arribi a la simbòlica entrega número 40. Un bon moment per repassar el què han sigut Obèlix i companyia fins el moment però, sobretot, i a l’espera de saber cap on anirà el seu futur, gaudir d’un futur inconformista i en plena forma.

FITXA

Títol: Astèrix i el griu

Autors: Didier Conrad i Jean-Yves Ferri

Editorial: Salvat

Pàgines: 48

Preu: 9,95 euros