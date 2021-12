El músic Ferran Palau (Collbató, 1983) acaba de publicar Joia (Hidden Track Records), el seu disc més «existencialista», fruit del seu moment vital. Les nou cançons que l’integren han anat apareixent durant aquest any i estan enregistrades amb en Jordi Matas, a casa seva, aprofitant matins entre les produccions de la navarclina Iris Deco -que va presentar Golden al FABA-, l’Anna Andreu, la Carlota Flâneur i la Maria Hein.

L’artista ha destacat que el disc ha nascut gràcies a estar envoltat d’un entorn molt creatiu i ha remarcat que davant d’un món «cada cop és més hostil», ha volgut construir un petit món a la seva manera i fer el que vulgui, com vulgui i amb qui vulgui. «Necessitava un reset i tornar a començar», ha afegit el cantant d’Anímic.

Palau ha explicat que aquest disc respon també a la seva necessitat d’esborrar el pop metafísic. «Hem cremat molt ràpid el pop metafísic», ha assenyalat. Després de tocar molt en directe, ha arribat a l’edat que té «la cosa existencial» i li passen coses, on «cadascú ho porta a la seva manera».

D’altra banda, el procés creatiu del disc ha estat molt vinculat a l’espai creatiu Konvent, de Cal Rosal, i a «les persones boniques» que hi viuen. «Rebia coses d’elles que acabava immortalitzant en frases i melodies», ha detallat. De fet, ha explicat que la composició del disc ha estat un procés «poc cerebral i poc decidit», i ho ha atribuït a estar envoltat de tanta creativitat.

Al Konvent hi ha passat moltes hores gravant i produint a la Carlota Flâneur, junt amb l’Ildefons Alonso i el Dani Comas. Segons ha detallat, tot va començar a la primavera, quan les integrants del Konvent el van convidar a fer un concert acústic en una carpa de circ. «De manera inesperada, durant la prova de so, em va sortir la llavor de la cançó Joia», recorda. Durant el camí de tornada a casa, conduint, li va sortir la frase «Per fi el que em fa feliç ho tinc i vaig mar endins» i, aleshores, «tot va començar a agafar sentit».

Després, ja a l’estiu, a Banyoles, mentre gravaven el disc de la Maria Hein amb en Panxii Badii i amb en Dani Comas, va tornar a gravar les tres cançons que obren el disc, perquè va trobar que les podia cantar millor. Més endavant li va dir al Jordi Matas que volia publicar les cançons que portava gravant els últims mesos i l’aposta va ser no posar més que la guitarra de Matas en algunes cançons i també les veus de les Hidden, que serien «com petits mantres amagats». Segons explica Palau, tot i que Matas és molt meticulós amb el so, va haver de fer l’exercici d’abraçar aquelles gravacions tal com eren, amb les seves imperfeccions, desafinacions i sorolls.

Pel que fa a la formació de les Hidden, ha explicat que el primer grup que va formar quan tenia 13 anys era de noies: «Em porto millor amb les noies que amb els homes», ha dit Palau, encara que la seva banda sigui més masculina. Més enllà, ha reivindicat que està envoltat de «futur i de talent». Ha celebrat haver passat l’any més centrat en elles que en ell i ha detallat que durant aquells dies també va rodar el videoclip de la cançó conjunta BUMBUM, al costat de l’actriu Bruna Cusí.

Per al músic, conèixer Cusí i actuar per primer cop al seu costat va fer créixer en ell «la idea boja» de fer una pel·lícula inspirada en les sectes a l’estil Rajneeshpuram, així que anava escrivint cançons amb la llibertat que li donava el fet que no havien de formar part d’un disc. Mentre anava gravant amb l’Iris Deco rumiava com fer la pel·lícula i va trucar a Carles Pons. Ara bé, durant aquelles jornades, les cançons li «cremaven a les mans» i es va adonar que fer una pel·lícula és «molt més complicat» que fer un disc i que necessitava més temps del que creia perquè comences a caminar el projecte. «I així va ser com va néixer Joia», ha explicat. El cantant ha descrit el disc com un petit àlbum amb un videoclip del col·lectiu Òrbita que traça una línia entre l’univers de les sectes i la família que té al voltant, especialment les dones que integren Hidden Track, i en concret Louise Sansom, creadora de Hidden Track i amor de la seva vida.

El 28 de gener actuarà al Palau de la Música Catalana de Barcelona, després d’un any de no tocar a la capital catalana. Amb la seva banda, intentarà passar per tots els seus discos i interpretarà Joia. La cita també servirà per celebrar els deu anys del seu primer disc. L’àlbum no tindrà gira, de manera que es podrà sentir en directe en poques ocasions.