Aquest divendres s’estrena en exclusiva el documental “150 i una Grossa” a la plataforma Filmin i FilminCAT, un treball sobre la vida a l'Ametlla de Merola un cop els toca la grossa de Cap d'Any i les decisions que prenen per invertir-ho en cultura. Una història ben real: Els Pastorets de l'Ametlla de Merola van repartir el 31 de desembre del 2017 8 milions d'euros de la Grossa de Cap d'Any. L'associació cultural s'havia quedat un talonari de participacions, el que els va suposar una injecció econòmica de 200.000 euros. La pel·lícula està codirigida per Aurora Sulli (coguionista i muntadora del documental “Puedes oírme?” de Jaume Plensa) i l’actriu Núria Deulofeu (BugaBuga, La Riera), i produïda per Un Capricho de Producciones (“La inocencia”, “És a l’aire”, “Negre de merda”).

El documental narra amb tocs de comèdia la vida de la colònia de l'Ametlla de Merola durant un any, passant per la Festa Major, els balls de gegants, els cascavells, els assajos de les obres de teatre i fins arribar al moment més important de l’any: les representacions dels Pastorets de Francesc d'Assís Picas, un dels més antics de Catalunya, amb 150 anys d’història. La productora del documental Un Capricho de Producciones (“La inocencia”, “No nos mataran con pistolas”, “És a l’aire”) està organitzant un passi del documental la mateixa col·lònia tèxtil entre gener i febrer amb convidats molt especials que també estimen la colònia. Amb un especial vincle amb Quim Masferrer, Peyo, Guillem Albà, Jaume Madaula o la mateixa directora Núria Deulofeu, entre d’altres persones del sector cultural, l'Associació Cultural Esplai ha lluitat durant anys per dignificar el seu teatre. Disposar d'un pati de butaques en condicions per garantir la comoditat dels espectadors va ser una reclamació reiterada dels responsables l'Associació Cultural des de la reobertura de l'equipament, el 2012. El 25 de febrer del 2019 va passar a la història com una de les jornades més recordades pels veïns de l'Ametlla de Merola, i en especial, pels membres de l'Associació Cultural Esplai. Les reivindicades butaques de l'equipament cultural van arribar a la colònia de Puig-reig. Els nous seients van substituir les cadires de plàstic que van ocupar la platea del teatre des de la seva reobertura, el Nadal del 2012, després de la primera fase d'obres de rehabilitació de l'edifici. Per dur a terme el documental s’han trigat tres anys, i hi han participat més de 18 persones en l’equip tècnic i 120 persones de l’Ametlla de Merola. També hi han col·laborat econòmicament la Diputació de Barcelona, les Loteries de Catalunya i la Picas Europa S.A. L’equip del documental ha obert la pàgina web https://150iunagrossa.wixsite.com/mysite per donar-se a conèixer i informar a les persones o entitats que vulguin aportar alguna col·laboració econòmica o que vulguin fer un passi a la seva localitat.