Un casc etrusc de 2.400 anys d'antiguitat conté una "rara" inscripció a l'interior que havia passat desapercebuda pels arqueòlegs italians i que podria aportar nova informació sobre l'organització militar d'aquest poble preromà.

El descobriment, avançat avui pel Museu Nacional Etrusc de Villa Giulia i que es publicarà a la revista Archeologia Viva, ha tingut lloc més de noranta anys després que aquest casc de bronze fos trobat a la necròpolis d'Osteria di Vulci, el 1928 .

L'epígraf està gravat al protector del clatell i està format per set lletres -HARN STE-, probablement un gentilici que indica un lloc d'origen -de l'objecte o de l'amo- i que s'ha de llegir com una única paraula, explica el museu en un comunicat.

Es tracta, de fet, d'una inscripció "molt rara" que "ofereix informacions fonamentals per a la reconstrucció de l'organització militar i de l'evolució de l'art de la guerra" a la península itàlica abans de l'hegemonia de Roma.

El casc va pertànyer de ben segur, a jutjar per la seva tipologia, a un guerrer etrusc, un poble que dominava part important de l'actual Toscana, i ha estat datat a la meitat del segle IV abans de Crist.

En aquella època, el centre d'Itàlia estava plena de conflictes molt violents entre tribus locals, que competien pel predomini de la península o per simple supervivència, amenaçada per l'avenç dels celtes, que el 390 aC van assaltar Roma. I és que la ciutat, fundada segons la tradició el 735 aC a tocar del riu Tíber, no tenia res a veure amb la poderosa i gran capital que seria durant l'Imperi romà.

El casc narra d'alguna manera aquells anys de lluita pel domini del territori. Per exemple, és possible pressuposar que el fet que la inscripció estigui a dins digui qui és el seu propietari, un costum, el de marcar possessions, molt actual.

Això "reforçava el sentiment de pertinença d'un objecte de vital importància" per al guerrer, sosté el museu.

Però també ofereix informació sobre el sistema de fargues en què els etruscs fabricaven les seves armes i es creu "possible" que el casc no fos fabricat a Vulci, on es va trobar, sinó en algun punt proper a l'actual ciutat de Perusa (centre d'Itàlia) .

L'historiador del segle I aC Tito Livio va revelar l'existència d'un campament etrusc anomenat "Aharnam" que va congregar les tropes la vigília de la tercera batalla de la guerra samnita el 295 aC, entre Roma i una lliga d'etruscs, gals, ombrers i altres tribus.

El topònim "Aharnam" és molt semblant a l'actual localitat de Civitela d'Arna, propera a Perusa, per la qual cosa el gentilici del casc, Harn Ste, llegit com una única paraula, "podria haver-se format a partir del nom d'aquesta ciutat o dels seus voltants.

I és que en altres làpides o objectes etruscs s'han trobat altres gentilicis que comparteixen arrel, com ara "Havrna", "Havrenies" o "Harenies".

Tot i això el museu subratlla que "no és possible establir amb certesa si el nom conservat coincideixi amb el del seu últim propietari", ja que aquestes peces moltes vegades passaven de mà en mà com a trofeu de guerra.