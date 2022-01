El pedagog i escriptor badaloní Joan Soler i Amigó (1941) va morir ahir als vuitanta anys, segons va informar l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), de la qual n’era soci d’honor. Al llarg de la seva vida Soler es va dedicar a la cultura popular i durant uns anys va ser conegut com a lletrista de cançons que després popularitzarien autors de la tradició folklòrica com Jaume Arnella i Xesco Boix en els anys de la Nova Cançó. Així mateix, va ser autor de llibres de poesia com Miralls de l’Alba (1984), de ficcions infantils com Bandoler, bandoler, bandoler i va debutar en la narrativa per a adults amb Rebels a Tramuntana (2002), premi Leandre Colomer. Soler, que també va treballar de mestre i com a tècnic d’educació en ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat i Badalona, va rebre el Premi Nacional de Cultura el 2006 i el 2018 la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi.