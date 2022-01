El músic collbatoní Ferran Palau inaugurarà amb la preestrena del nou disc Joia -el procés creatiu del qual ha estat molt vinculat a l’espai creatiu Konvent, de Cal Rosal- el cicle Culturitza’t de Gironella. Ho farà el 27 de gener a l’Espai Santa Eulàlia, el dia abans del concert que oferirà al Palau de la Música Catalana, i serà una de les poques ocasions d’escoltar en directe el treball «més existencialista» del músic que no preveu fer-ne gira. Amb Palau es donarà el tret de sortida de la programació d’aquest primer trimestre, que ahir es presentava a Gironella, i que sumarà sis propostes a més de les sessions de cinema infantil i juvenil i l’espectacle de carnestoltes.

Després de Palau, el cicle continuarà també a l’Espai Santa Eulàlia, els dies 29 i 30 de gener, amb Innocència, una peça del grup teatre D’aquí i d’Allà de Terrassa que combina monòlegs i dansa i que signen el dramaturg Marc Vallejo (responsable dels textos i la direcció de l’obra) i el coreògraf Xavier Bagà. El muntatge gira al voltant de cinc reflexions íntimes de cinc personatges al camp de concentració d’Auschwitz, abans de ser executats. El 13 de febrer, al Local del Blat, arribarà el primer espectacle familiar amb Xirriquiteula teatre i la premiada Laika. Com fa referència el títol, Laika explica la història de la gosseta més famosa del món, el primer ésser viu en orbitar al voltant de la Terra. Una obra amb retroprojeccions, titelles, autòmats i el gest.

El dia 20 de febrer, al Centre Cultural Viladomiu Nou, serà el torn del cantant manresà Salva Racero amb el seu últim projecte: Torno a respirar, una vintena de cançons amb Racero a la veu i a la guitarra, acompanyat de les guitarres de Marc Quintillà i el piano de Jordi Campoy. El 6 de març, coincidint amb carnestoltes, arribarà a la plaça de l’Estació l’espectacle Tarab, de la companyia bagenca Fun Dan Mondays capitanejada per Dan Arisa, un muntatge on la percussió es combina amb sons electrònics i de vent, equilibris acrobàtics, claqué, veus cantades, percussió corporal i dansa.

El Local del Blat, el 13 de març, acollirà el primer musical de la programació del Culturitza’t el també premiat Bruna, el musical, del surienc Mateu Peramiquel i la dramaturga Mar Puig, una obra de teatre comunitari amb infants, que s’ha anat fent gran (porten una cinquantena de bolos) i que toca temes com l’Alzheimer, l’exili o la Guerra Civil. El 20 de març hi haurà doble sessió de cinema, primer, Cine Xic, amb la projecció de la pel·lícula La revolta dels contes, i cinema juvenil, amb una pel·lícula escollida pels joves del municipi. La programació la tancarà l’exitosa Ovelles, de Carmen Marfà i Yago Alonso, el 27 de març al Local del Blat.

Tot i que ahir només es va presentar la graella del primer trimestre, Lluís Vall, regidor de cultura, explicava que hi ha la programació de tot el 2022 pràcticament tancada i avançava que s’està treballant per fer una agenda conjunta de tots els municipis de la comarca amb programació cultural estable. El preu dels espectacles es manté a 5 euros per fer-los «accessibles a tothom» i, enguany, també, s’oferiran muntatges apadrinats per entitats culturals del municipi.