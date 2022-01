Manresa se suma un any més a la commemoració del dia internacional en memòria de les víctimes de l’holocaust, que se celebra cada 27 de gener en record de l’alliberament del camp d’extermini d’Auschwitz i dels milions de persones assassinades pel nazisme. La programació, que està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, els centres educatius impulsors del projecte Manresa-Mauthausen i l’Associació Memòria i Història de Manresa, s’adreça especialment als centres de secundària de la ciutat però està obertes al públic en general. Així, la commemoració s’inicia demà, les 10 de matí, amb una conferència online de Dory Sontheimer, autora de Les set caixes (Angle Editorial, 2014) i La vuitena caixa (Capital Books, 2016). Sontheimer va néixer a Barcelona i va ser educada com a catòlica en l’Espanya franquista. Un cop morta la seva mare, va descobrir set caixes amb fotografies, cartes, passaports i altres documents que li van revelar la identitat jueva i la dramàtica història de la seva família. Per poder-hi participar caldrà sol·licitar l’enllaç de la sessió a patrimonicultural@ajmanresa.cat.

Després de la conferència, a les 11.30 h, s’ha organitzat un itinerari per les llambordes stolpersteine de la ciutat amb apadrinament i neteja de llambordes, que durà a terme l’alumnat dels instituts participants: Lluís de Peguera, Pius Font i Quer i Manresa Sis. Cada grup finalitzarà el seu recorregut a Sant Domènec, on a la 1 del migdia es farà un acte amb lectures per part de l’alumnat com a homenatge als deportats manresans als camps de concentració nazis a la placa commemorativa instal·lada a la plaça. L’acte comptarà amb la presència de l’alcalde de la ciutat; Marc Aloy ; la regidora de Cultura, Anna Crespo; i el regidor d’Ensenyament i Universitat, Josep Gili. Paral·lelament als actes d’aquest dijous, el dimarts 1 de febrer, a les 7 de la tarda a la llibreria Parcir, hi haurà la presentació del llibre L’horitzó del mar de Buchenwald, d’Enric Garriga Elies, fill del deportat Marcel·lí Garriga, que ha estat president de l’Amical de Mauthausen. Així mateix, fins al 30 d’abril s’organitzen visites per als centres de secundària al refugi antiaeri del Grup Escolar Renaixença.