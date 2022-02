La manresana Sara Roy ha rebut tres nominacions als Premis Enderrock 2022 per votació popular de la 24a edició dels Premis de la Música. La cantant aspira a l'apartat de millor disc de cançó d'autor per '(A)mar', millor artista revelació del 2021 i millor cançó d'autor del 2021 per 'Tot és més fàcil' amb Miki Nuñez.

Els grups i artistes amb més nominacions, però han estat Oques Grasses i Zoo. Per una banda, el grup d'Osona aspira a 5 premis en les categories de millor artista del 2021; millor disc de pop-rock del 2021 per 'A tope amb la vida'; millor cançó de pop-rock del 2021 per 'La gent que estimo' amb Rita Payés; millor directe del 2021 i millor videoclip del 2021 per 'Bye bye'.

D'altra banda, Zoo ha rebut tres nominacions en les categories de millor artista del 2021; millor disc de música urbana del 2021 per 'Llepolies' i millor videoclip per 'Llepolies' amb Marala i Taktel.

Els segueixen, amb una doble nominació, Joan Dausà, La Fúmiga, Ginestà, Lildami, Nil Moliner, Miki Núñez, Alba Reche, Maria Arnal i Marcel Bagés i El Pony Pisador. La gala de lliurament dels Premis Enderrock 2022 - XXIV Premis de la Música Catalana tindrà lloc el pròxim 3 de març a l'Auditori de Girona.

El director editorial del grup Enderrock, Lluís Gendrau, ha destacat que després de dos anys de pandèmia s'està a molt poc que es tornin a obrir les sales de concert i és una molt bona notícia pel sector musical català. "És una trobada històrica per tot el que passarà a partir d'ara i ens porti a una certa normalitat", ha indicat.

Enguany s’han comptabilitzat 37.286 vots (10% més que l’edició anterior) en les dues rondes de votació. Gendrau ha desgranat que el 44% de les votacions ha estat per a artistes femenines i grups mixtes, mentre que el 82% són formacions de Catalunya i el 8% restant del País Valencià. Els premiats de cadascuna de les quinze categories de votació popular es faran públics el dijous 3 de març durant la Nit Enderrock a l'Auditori de Girona, juntament amb els Premis de la Crítica i els reconeixements especials d’Honor i Trajectòria.

Indústria Musical Catalana

Durant l’acte s'ha fet el lliurament dels Reconeixements a la indústria musical catalana als segells Propaganda pel Fet! (25 anys), Discordian (10 anys), Snap! Clap! Club (10 anys) i Great Canyon (5 anys); les sales Salamandra (25 anys) i Luz de Gas (25 anys); els festivals Jazz Terrassa (40 anys), Blues de Cerdanyola (30 edicions), Primavera Sound (20 anys), Petits Camaleons (10 anys) i Eufònic (10 anys); el management Unpictured (10 anys); l'equipament La Marfà (10 anys); l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (20 anys) i l'emissora Ràdio Capital (20 anys).

El president de l'ASACC i gerent de Razzmatzz, Lluís Torrents, ha agraït el reconeixement a Enderrock. Ha assenyalat que han estat "una de les baules de la cadena més castigades, tot el món cultura ho ha estat i sembla que tornem a caminar a partir de demà", ha ressaltat, en referència a l'obertura de les sales de concert.

Alberto Guijarro, codirector del Primavera Sound, ha destacat que han estat 20 anys que van començar amb tres amics aficionats a la música que volen donar el millor de si al públic i els artistes. "Ens sentim molt lligats a Barcelona", ha afegit.

La xarxa de Cases de la Música

El responsable de comunicació d’Estrella Damm, Jordi Laball, ha anunciat aquest dimecres el Premi Enderrock Estrella 2022, que s’atorgarà a la xarxa de Cases de la Música per "haver estès i coordinat arreu un model pioner al voltant de la creació musical, que combina la gestió publica i privada". El Clap de Mataró, La Mirona de Salt, la Salamandra de l’Hospitalet de Llobregat, l’Stroika de Manresa, El Vapor de Terrassa i l’Espai Orfeó de Lleida configuren actualment una xarxa de suport a joves músics i a propostes emergents en complicitat amb altres actors com el Mercat de Música Viva de Vic, la Fira Mediterrània de Manresa o el concurs Sona9.

Gala

La gala serà retransmesa en TDT per les entitats adherides -tant ràdios com televisions- a La Xarxa de comunicació local, la qual emetrà l'acte a la seva web i a través de la seva plataforma de continguts XALA, així com a TV3 i iCat. Enguany, els operadors televisius, inclosa TV3 per primer cop, emetran el conjunt de la gala per streaming, en consonància amb el desig d'Enderrock d'arribar al màxim d’audiència possible en el marc de l'actual paradigma de consum audiovisual digital.

El cartell musical de la gala són la banda valenciana de reggae Auxili, el grup de pop clàssic Blaumut, la popular banda de fusió Els Catarres, la formació de cançó-pop Ginestà, el duet olesà de pop electrònic Lal'Ba, la veterana cantautora Marina Rossell, el grup festiu femení Maruja Limón, el nou projecte liderat per membres de The Pinker Tones –Navet-, l’exitosa cantant barcelonina Suu, el quartet valencià de pop-folk Vienna i el rock d’autor de l’ebrenc Xarim Aresté.