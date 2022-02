Triomf històric de la pel·lícula 'Alcarràs' i de la seva directora Carla Simón a la Berninale. La pel·lícula rodada en llengua catalana i interpretada per actors no professionals s'ha alçat amb l'Os d'Or, el guardó més important pel festival i que no s'havia endut mai abans cap film català ni espanyol.

La Berlinale ha tornat a funcionar com a talismà per a Carla Simón. La directora ha revalidat amb 'Alcarràs' el reconeixement que ja va rebre per la seva obra de debut, 'Estiu 1993', premiada com la millor opera prima' de totes les seccions del Festival de Cinema de Berlín el 2017 i també reconeguda pel Gran Premi del Jurat Internacional de la secció Generation Kplus.

Aclaparada pel guardó, Carla Simón ha pujat a l'escenari de la Berlinale Palast i ha dedicat el premi a la seva família que, durant anys, ha fet créixer préssecs a Alcarràs i sense els quals "no hauria pogut explicar la història". "També dedico el premi a les petites famílies d'agricultors que cultiven la terra cada dia perquè la seva manera de fer respectuosa amb la terra és, avui dia, una forma de resistència", ha reblat.

'Alcarràs' narra la història de l'última collita de fruita d'una família a una finca d'Alcarràs (Segrià) abans que els propietaris hi instal·lin plaques solars. Com en el seu primer llargmetratge, la història parteix d'una experiència personal, la mort del seu avi.

La cineasta torna a posa a gravitar les relacions familiars, a les que incorpora el xoc entre diverses generacions que viuen juntes. El film s'imprimeix de reivindicacions socials, com el manteniment de l'agricultura enfront al model per explotar les energies renovables en un entorn rural en crisi.

La tria dels actors que havien de formar l'elenc es va iniciar el 2019, just abans de la pandèmia. L'equip de la pel·lícula va anar a desenes de festes majors del Segrià i el Pla d'Urgell per buscar perfils adequats i els convidaven a participar al càsting, on hi van acabar participant unes 9.000 persones.