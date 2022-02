La Fundació Dr. Antoni Esteve i el TERMCAT han presentat un diccionari multilingüe sobre la covid amb els 500 termes més rellevants de la pandèmia, com ara taxa de contagis, confinament, EPI, test d’antígens, anticòs, soca, variant, immunitat de grup, etc.. Es tracta d’una obra elaborada amb el suport del Departament de Salut, la col·laboració de la Societat del Diccionari Enciclopèdic de Medicina SocDEMCAT, així com un extens equip d’especialistes, que s’ofereix alhora en format electrònic i també en edició en paper. El diccionari està adreçat tant a professionals de l’àmbit sanitari, com a la població en general i els termes definits en català amb equivalents en nou llengües: occità, basc, gallec, castellà, anglès, francès, portuguès, neerlandès i àrab.

Aquests equivalents han estat aportats per experts de cada llengua, provinents d’entitats com Cosnautas, l’Institut d’Estudis Aranesi, Osakidetza, Termigal, Tremédica i Uzei, o amb contribucions a títol individual. El diccionari s’ofereix de forma gratuïta des del web de la Fundació Dr. Antoni Esteve, en format pdf. El seu contingut es pot consultar també en línia en el ‘Diccionari de la COVID-19’ del web del TERMCAT. L’obra continuarà actualitzant-se a mesura que es consideri necessari. A més, es preveu fer un acte de presentació de la publicació en paper en les properes setmanes.