La banda de rap combatiu del Masnou Lágrimas de Sangre torna aquest divendres amb el disc 'Armónico Desorden' (Guspira Records), format per 15 cançons i amb col·laboracions d’artistes com Sharif, Falsalarma, Vito i El Pony Pisador. En una entrevista amb l'ACN, Still Ill (Jordi Estivill), una de les veus del grup, explica que els ha quedat un disc amb "un to bastant calmat i reconciliador" comparat amb l'anterior àlbum 'Vértigo', del 2019, que tenia un to "més agressiu i enfadat". Still Ill admet que a 'Armónico Desorden' han intentat incloure "les idees polítiques dins de la quotidianitat" i de la seva manera d'entendre el dia a dia.

'Armónico Desorden' sorgeix d’uns anys de pandèmia i la formació repassa tot el que han viscut. 'Pan de lembas' és la cançó que obre aquest treball, al conegut ritme de reggae i amb una forta influència del rock. També hi ha espai al disc per cançons contestatàries com 'Quien Manda' i 'Hueles', en les quals carreguen sobre problemes actuals. Al disc també hi ha espai per un tema de bossa nova en la cloenda de l'àlbum amb 'Sin destino concreto'.

Still Ill destaca que a partir del procés personal dels seus components i de les seves vivències durant la pandèmia, volien expressar "una reconciliació" i oferir un disc amb "un to molt viatger, amb tocs de tornada". Com expressen a cançons com 'Volver' i 'Del Chill', volien fer èmfasi en "la necessitat que tenim tots post-pandèmia de retrobar-nos entre nosaltres o tornar a llocs on hem estat feliços".

Still Ill admet que és un tòpic dir que 'Armónico Desorden' es tracta del seu disc més madur, però assegura que en el seu cas és així perquè parlen més d'ells mateixos, de la seva vivència i experiència, que no pas de "pamflets polítics".

Apunta que en el rap en general l'element que domina és la lletra i que és l'únic gènere amb paràgrafs d'un minut o un minut mig d'una persona explicant alguna cosa. "Qui mana aquí és el discurs". Així mateix, Lágrimas de Sangre intenta "fer més variacions" i tocar "diferents estils en el rap".

Pel que fa el procés de composició, Still Ill assegura que intenten integrar sons més orgànics perquè venen de l'era digital, en la qual composaven des de casa nostra amb els seus ordenadors. "Ara un cop anem a l'estudi contactem amb músics professionals que ens aporten sempre un plus i nosaltres composem una línia de teclat, però intentem que qui vingui a gravar a l'estudi sigui un pianista professional".

Sobre la pandèmia, admet que com a grup els va afectar perquè van haver de cancel·lar un any sencer de concerts. Tot i això, diu que els hi va anar bé perquè portaven cinc anys sense parar, en els quals van fer tres àlbums i portaven cinc anys de gira seguits amb una vuitantena de concerts anuals. "Humanament ens va anar bé l'aturada", indica. Així mateix, quan veien que el crisi sanitària s'allargava els components del grup van fer discos en solitari que es van publicar entre 2020 i 2021.

Col·laboracions

Pel que fa les col·laboracions, el grup s'ha envoltat d'amics i artistes com El Pony Pisador, en el qual participa Rama Lama, antic membre de la banda a 'Auge y Caída de Tonet Tramuntana'. Amb versos en català i en castellà, expliquen la història d'un jove combinant el folk i el rap. També comparteixen cançó amb el grup de rap Falsalarma a la cançó 'Faro Sin Luz' i Vito a 'Casa Grande'.

Gira

La gira del nou disc els portarà de nou per tot el país i reprendran el seu projecte d'actuar a Llatinoamèrica. Els directes arrencaran a la Sala Mirona de Girona el 22 d'abril, en el marc de l'Strenes, i a la Razzmatazz de Barcelona, el 24 d'abril. La gira els portarà també per diverses ciutats i festivals de l'estat espanyol, de Mèxic i també a Londres.

Recentment, el grup va consolidar la seva trajectòria amb dos discs de platí i dos d'or per alguns dels seus grans èxits com 'Voy a celebrarlo', 'Cuando sale el sol', 'La Gente' i 'Buen Viaje'.