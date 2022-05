Arrenca la competició en el 66a Festival d’Eurovisió amb els deu primers finalistes, que s’uniran als integrants del Big 5 a la gran final del pròxim dissabte 14. Ucraïna i Grècia conserven les seves possibilitats per guanyar el certamen musical de l’UER després d’aconseguir aquest dimarts la classificació en la primera semifinal juntament amb Suïssa, Armènia, Islàndia, Lituània, Portugal, Noruega, Grècia, Moldàvia i els Països Baixos.

Kalush Orchestra, representants d’Ucraïna, ha omplert d’emoció i carisma l’escenari del Palau Olímpic de Torí amb la seva actuació amb ‘Stefania’, i ha rebut l’ovació del públic dret en un moment molt difícil per al seu país per la guerra, mentre que Amanda Georgiadi Tenfjoord va destacar per la sobrietat i la delicadesa amb la qual va interpretar ‘Die Together’ (Morir junts), balada molt a l’estil de Romeo i Julieta, portant la bandera de Grècia.

Per la seva banda, Noruega també va encertar amb la seva estratègia de fer-se un ‘Mask Singer’ sobre l’escenari d’Eurovisió 2022 amb Subwoolfer. Els misteriosos llops grocs també van aconseguir el pas a la gran final després de fer ballar tot el públic amb ‘Give that Wolf a banana’, sense revelar encara les seves vertaderes identitats, mantenint-se dins dels 10 favorits per aconseguir el micròfon de cristall.

En canvi, Albània, Letònia, Bulgària, Eslovènia, Croàcia, Dinamarca i Àustria van córrer pitjor sort en aquesta primera semifinal d’Eurovisió 2022, ja que van ser eliminats al ser els set països menys puntuats pels jurats professionals i l’audiència amb dret a vot en aquesta gala.

L’eliminació més destacada ha sigut la de Ronela. Després de la polèmica que s’ha generat durant aquesta setmana d’assajos per diferents motius, la representant d’Albània es queda sense final després de la seva interpretació de ‘Sekret’, un tema pop ètnic poderós, amb tocs de música tradicional i cantada en albanès.

Una gala amb record a Raffaella Carrá

A més dels resultats, aquesta primera gala d’Eurovisió 2022 ha comptat també amb diversos moments destacats com el moment homenatge a Raffaella Carrá, principal impulsora que Itàlia tornés al festival el 2011 després de més de 13 anys d’absència, que van realitzar Alessandro Cattelan, Laura Pausini i Mika amb la versió espanyola de ‘Fiesta’, un dels seus grans èxits.

Aquesta primera semifinal també ha comptat amb l’actuació de Diodato, que va comptar amb el polèmic sol cinètic en moviment. L’artista es va rescabalar interpretant ‘Fai Rumore’, la cançó amb la qual representaria Itàlia en el concurs musical de l’UER en l’edició del 2020, que va ser cancel·lada per la pandèmia del coronavirus.

Aquest pròxim dijous, 18 països pujaran a l’escenari per lluitar per un dels 10 últims passis a la final que es posarà en joc en la segona semifinal d’Eurovisió el 2022. A més, el certamen musical mostrarà un minut amb realització de l’assaig de Chanel amb ‘SloMo’, la cançó amb la qual representarà Espanya en aquesta edició.