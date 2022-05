L’Elenc Teatral del Centru de Sallent recordarà aquest diumenge la figura de la sallentina Rosa Argelaguet, que havia format part d’aquest grup teatral, a través de la representació de l’obra Assaig General de Josep Escobar. Argelaguet, que era una persona molt lligada al teixit associatiu del seu poble, va ser directora de la UPC de Manresa i regidora de Sallent. Va morir el 30 de gener de l’any 2020.

El director de l’Elenc Teatral del Centru, Josep Xipell, explica que feia temps que volien fer aquest homenatge a la Rosa, «per la seva vinculació a la nostra entitat», però la pandèmia ha ajornat la cita fins aquest diumenge, que representaran Assaig General a la Fàbrica Vella de Sallent, a 2/4 de 7 de la tarda. «Era un deute que teníem amb la Rosa i també amb la seva família. Tots vam quedar consternats després de la seva pèrdua», remarca Xipell.

L’associació teatral ha escollit aquesta obra, representada pel Centru amb gairebé 40 funcions, «perquè era una de les preferides de la Rosa», apunta Xipell. De fet, assenyala que «sempre havia estat una apassionada del teatre, i feia dècades que estava a la nostra entitat, empesa per la seva família, que des de sempre havien estat vinculats al fet teatral». En la representació, hi seran presents els familiars d’Argelaguet, així com autoritats de l’Ajuntament de Sallent.

Argelaguet, que tenia 61 anys, era doctora en Enginyeria Industrial. A la Politècnica, va ocupar càrrecs de màxima direcció en dues etapes, com a vicerectora d’Estudiants del centre (1998 -2004) i, més recentment, com a directora de l’Escola de Manresa (2014). A la capital del Bages va ser regidora d’Universitats en el darrer mandat de l’alcalde Jordi Valls (2004-2008).