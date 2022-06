El Departament de Cultura subvenciona amb fins a 1,5 milions d'euros la producció de pel·lícules en versió original en català i amb fins a 6 la línia de sèries en aquest idioma. Són ajuts que formen part del pressupost de 36,9 milions d'aquest any per al sector audiovisual català. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ho ha anunciat durant l'esdeveniment 'Fem un gir de guió per l'audiovisual en català', organitzat pel Departament per "posar en valor i reivindicar" la feina dels professionals del sector. Segons Garriga, les línies d'ajuts al sector han augmentat de 17,5 a 25,5 milions el 2022.

La consellera també ha apuntat que "han retornat a Catalunya 7,5 milions provinents del conegut com a 'fondillo' del govern de l'Estat, invertits prèviament aquí, en productes audiovisuals realitzats en llengua catalana". A aquesta quantitat cal sumar-hi 2,9 milions en ajuts per a sales de cinema en el marc del fons europeu NextGenerationEU, i 1 més en ajuts per compensar les pèrdues de les sales de cinema pel seu tancament forçós amb motiu de la covid-19. La convocatòria de producció de cinema té una dotació prevista de 12,2 milions d'euros. Aquest any 2022 s'amplia el límit de quantia màxima de la subvenció per als projectes en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa, passant de 800.000 euros a un màxim d'1,5 milions per a dos projectes, i 1,2 milions per a dos projectes més, sempre i quan estiguin entre els sis millors puntuats. Pel que fa la ficció seriada, l'ajut a les sèries de ficció s'adreça només a produccions en llengua catalana i la línia augmenta la quantia màxima per projecte, de 400.000 a 1,5 milions d'euros. Garriga ha recordat que Catalunya és "terra d'audiovisual" i ha subratllat que treballa per augmentar el suport del Departament en tots els seus vessants perquè per a l'executiu català és un sector "estratègic". En aquest sentit, des del Departament s'explica que treballa "a llarg termini" en projectes "ambiciosos" com el 'hub' audiovisual Catalunya Media City, que s'ubicarà a Les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs. Preveu ser un centre de recerca, innovació i producció per als sectors audiovisual, dels videojocs i de continguts digitals, que integri facilitats de producció per al mercat nacional i internacional, l'acolliment d'empreses, la invocació tecnològica i la formació avançada. D'altra banda, Garriga ha anunciat la creació del Servei de Foment del Català a l'Audiovisual, dins la Secretaria de Política Lingüística, amb l'objectiu de reforçar les polítiques públiques relacionades amb la política lingüística en un dels àmbits principals per a la llengua com és l'audiovisual.