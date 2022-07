Amb "Con altura" va començar aquest dimecres a la nit a Almeria la nova gira mundial de Rosalía, un "xou" de mentalitat centenial fet mida d'aquests temps de multipantalla, vídeos de TikTok i xarxes socials i amb molts moments màgics, com l'estrena de diversos temes.

El recinte firal de la ciutat, amb l'aforament preparat per unes 8.000 persones i "pràcticament esgotat" segons l'organització, ha rebut l'artista de Sant Esteve Sesrovires amb ganes de gaudir en viu abans que ningú de "Motomami", el seu tercer LP, que ja està considerat un dels grans discos de l'any per la crítica internacional.

Feia dos anys i mig que Rosalía Vila no trepitjava un escenari en gira, temps que ha aprofitat per guanyar un Grammy, consolidar la seva posició com a estrella global i rematar un treball encara més experimental que el previ "El mal querer" (2018). En ell conjuga flamenc, reguetón clàssic, bolero, una mica de jazz i el verb ràpid de les raperes nord-americanes.

Aquest treball s'ha convertit en el gran protagonista d'un repertori que al llarg d'hora i mitja ha passat per totes les seves peces, a més de per un bon nombre de "singles" solts com "Dolerme" i versions de clàssics com "Gasolina", en contraposició a la presència anecdòtica dels seus dos primers àlbums, dels quals només han sonat "Malamente", "De aquí no sales", "De plata" i "Pienso en tu mirá", però no "Dí mi nombre", "Bagdad" o "Catalina".

A set hores de tren de Madrid, oblidada de les grans gires, poc podia imaginar Almeria que acolliria l'arrencada d'una de les cites més esperades de l'any, amb alguns fidels seguidors fent cua des de dies abans per aconseguir una posició privilegiada davant l'artista.

Quan la nit permetia gaudir ja de tot el joc de llums, han rugits motor cremant roda i una gran polseguera ha anunciat l'inici del "xou" enmig de la cridòria i la commoció general que es reserva a les estrelles més importants.

En la penombra ha irromput una colla de cíborgs avançant com si fossin motocicletes, amb els caps embotits en cascos lluminosos de diverses formes i capitanejats per una "Motomami" de botes altes de cuir blau que no ha trigat a descobrir la seva cara, les seves dues cuetes i a despatxar el primer dels temes, "Saoko" i el seu "chica, qué dices!".

No hi ha res en l'espectacle que interfereixi amb l'artista catalana i els seus 8 ballarins mentre llisquen pel llimb monocromàtic que ha construït com a escenari; però sí càmeres, moltes, ja sigui a peu de pista, al sostre o a tocar de les tecles del seu piano, coreografiades per una realització molt mesurada que fa que atendre a les pantalles sigui com observar trossos de videoclips construïts "in situ".

A la retina es van guardant petites instantànies que sublimen l'estètica del "xou" sense perdre per això la importància de la connexió amb el públic en aquests temps d'interacció permanent en xarxes, com quan puja alguns dels seus seguidors a ballar, exhibeix orgullosa el retrat que li ha fet un d'ells o repassa a l'uníson el seu abecedari ja antològic: "De con altura a z de zorra".

Botant, fent "twerking" o des del terra, Rosalía ha electritzat amb els temes més ràpids, com "Bizcochito" o "Linda", però la màgia ha arribat especialment davant els més emotius, com "Dolerme" amb la guitarra penjada al coll, "G3 NI5" o amb "Hentai" al piano.

En un dels moments més vibrants del "xou" la de Sant Esteve rescata "De plata" embolicada en una llarguísima faldilla negra de volants. Està sola ella a l'escenari, gairebé a les fosques, i un baix elèctric acompanya de fons el seu quejío amb ànim roquer. Així arriba la primera gran ovació de la nit.

Hi ha hagut més moments per al record, com quan en el segon tram aborda un popurrí dedicat al reguetón i sonen "La Combi Versace", "Relación" i "Yo por ti, tú por mí" unides al "Papi chulo" de Lorna i "Gasolina" de Daddy Yankee, just abans de brindar diverses cançons noves que ha promès que veuran la llum "en algun moment", com a "Aislamiento" o "Chiri".

"Quina caloreta, Almeria!", ha destacat xopada en una suor que, condensat sobre el terra, feia ja difícil executar les coreografies quan en la part final ha abordat grans èxits com "Malamente" o "Con altura" i uns extres que han permès escoltar "Chicken Teriyaki", la ingràvida "Sakura" i "CUUUUuuuuuute".

Després d'aquesta presa de contacte, el "tour" farà parada dissabte que ve a l'Estadi de la Cartuja de Sevilla. A Barcelona, la cita és el 24 de juliol.