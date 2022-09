En el festival de Toronto lliuren un premi homenatge a un actor que ha despertat l’admiració de l’equip de programació. Es tracta del TIFF Tribute Award. És, si ho acceptem com ho fan els entesos, una forma de travessa sobre qui té més possibilitats d’endur-se el proper Oscar al millor actor. El cert és que l’han encertat en moltes ocasions i enguany el guanyador ha estat Brendan Fraser per The whale. L’actor, conegut per films humorístics o d’aventures, com La momia, o la valuosa De dioses y monstruos, ha fet una evolució física d’aquelles que deixen amb la boca oberta Hollywood i ha guanyat pes fins arribar a l’obesitat mòrbida. Ho hagi fet en ocasió del film o no, resulta colpidor veure’l en aquesta cinta de Darren Aronofsky, en la qual torna a repetir el mateix esquema de totes les seves històries: una persona que, en camí a l’obsessió perfeccionista, no pot evitar caure en l’autodestrucció. En aquest cas, és un professor d’anglès poc social i amb un desordre alimentici descontrolat que intentarà refer ponts amb la seva filla. El film agradarà als qui Aronofsky va convèncer a Cisne negro, Pi o Réquiem por un sueño però també, simplement, a aquells que vulguin veure a Fraser en un paper que desborda completament la ficció. En un altre nivell, però igualment en estat de gràcia, estan els actors de The banshees of Inisherin: Colin Farrell, Brendan Gleeson i Barry Keoghan, tots amb un envejable i sovint difícil accent irlandès. El film és l’adaptació de l’obra de teatre homònima de Martin McDonagh, dirigida per ell mateix. Després de l’enorme èxit de Three billboards outside Ebbing, Missouri s’esperava molt del nou film i el resultat és una peça beckettiana, d’aparença senzilla, però profundament complexa. Segons com, sembla un retorn al misteri lacònic i les rèpliques enverinades d’In Bruges, el seu debut en el cine, on ja apareixien Gleeson i Farrell. El resultat segueix construint una carrera formidable per a McDonagh, que té un dels estils dramàtics més encomanadissos i empàtics de la dramatúrgia internacional.