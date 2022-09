La directora austríaco-espanyola Teresa Riveiro Böhm serà la directora associada del director titular de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya durant la temporada 2022-23. D’aquesta manera, Riveiro serà l’assistent del mestre Morlot i estarà present durant els assajos, els concerts i les sessions de gravació que es facin amb l’OBC. La nova directora associada de l’OBC dirigirà la formació per primera vegada el proper 25 de setembre al Concert de la Mercè, que es farà a la plaça Major de Nou Barris. Interpretaran l’Obertura Carnaval de Dvorák, la Setena de Beethoven i Scherzo sobre un tema popular de Joan Lamote de Grignon.

“Em produeix una gran alegria i per mi és una gran responsabilitat haver estat nomenada directora associada de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya”, destaca.

El nou càrrec amb l’OBC coincideix amb el recent nomenament de Teresa Riveiro com a directora associada de l’Òpera Nacional de Gal·les. Anteriorment, Rivero va ser nomenada Leverhulme Conducting Fellow de l’Orquestra Escocesa de la BBC, en col·laboració amb el Reial Conservatori d’Escòcia, per a les temporades 2019-20 i 2020-21. També ha estat mereixedora del Premi Neeme-Järvi al Festival Gstaad Menuhin 2019.

A la temporada 2021-22, els seus compromisos han inclòs concerts amb la Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, la Robert Schumann Philharmonie, la Kremerata Baltica al Kronberg Academy Festival, l’Orquestra Simfònica de Stavanger, l'Orquestra Nacional de Metz, la Filharmònica de Stuttgart, l'Òpera Nacional de Montpeller i l’Orquestra Simfònica de Bournemouth.

Entre els seus treballs orquestrals anteriors més destacats poden citar-se les seves col·laboracions amb la St. Petersburg Chamber Philharmonic, Philharmonie Südwestfalen, l’Orquestra Simfònica Savaria, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, l’Orquestra de Cambra de Ginebra, l’Orquestra Simfònica d’Aalborg, l’Orquestra Simfònica Escocesa de la BBC i el Red Note Ensemble.

En temporades anteriors Riveiro Böhm va rebre el primer premi al Dichler Wettbewerb de Viena i el primer premi d'orquestra de l’Orquestra Simfònica Savaria i també va ser nomenada Tanglewood Conducting Fellow.

Ha estat directora assistent en produccions d'òpera com La violació de Lucrècia de Britten a la Universitat de Música i Dansa de Colònia, La flauta màgica de Mozart a l'Oper Burg Gars d'Àustria, en obres corals, com Elijah de Mendelssohn a la Catedral de Trier, com a part del Mosel Music Festival, així com a la Simfonia n. 9 de Bruckner interpretada a la Catedral de Colònia.

Riveiro Böhm va estudiar Direcció d'Orquestra a la Universitat de Música i Art Dramàtic de Viena (MDW) amb Johannes Wildner i a la Universitat de Música i Dansa de Colònia amb Alexander Rumpf i Stephan E. Wehr (òpera).

Anteriorment va estudiar Música d'Església a la MDW i Direcció de Cor amb Erwin Ortner. Als cinc anys va rebre les primeres lliçons de violí i va estudiar a l'Escola Central de Música associada al Conservatori Txaikovski de Moscou.