Els premis Poble de l’Any han reconegut la primera ‘booktown’ estable d’Espanya en la categoria cultural. És el poble empordanès de Calonge i Sant Antoni, un ‘poble de llibres’ el projecte del qual compleix el seu primer aniversari el 10 de desembre. El comerç de proximitat, en aquest cas centrat en la cultura i les activitats que giren entorn seu, ha permès revitalitzar el centre històric, que s’ha omplert tant de curiosos com d’amants de la lectura i el dibuix. El projecte no existiria sense la valentia de set emprenedors i emprenedores que, responent a la petició de l’ajuntament, van decidir obrir set llibreries en plena era de la digitalització.

-¿Què suposa per al poble guanyar aquest premi?

-Per a nosaltres, guanyar un premi d’aquestes característiques és la cirereta del pastís de tot un any de feina intensiva a Calonge per a la creació del poble de llibres, l’organització d’activitats culturals al castell de Calonge i exposicions d’art. És un reconeixement que ens estimula de cara al futur, per continuar treballant en aquesta direcció. És un premi a la feina que hem portat a terme.

-El poble es va bolcar a votar la candidatura per a Millor Poble Cultural, especialment a les xarxes socials. ¿Com van viure el procés després de la presentació de la candidatura?

-La gent del poble, però també de pobles veïns i entitats, es van interessar pel premi. Per a nosaltres és molt important: totes aquestes persones creuen en el projecte, l’estimen, l’han fet seu i el protegeixen. És una experiència nova, molt jove, que necessita consolidar-se.

Els premis Poble de l’Any són una iniciativa encertada, que posen llum a la realitat de molts pobles catalans que tenen molt mèrit. Aquests municipis tiren endavant projectes únics i singulars. Crec que tots els municipis hem d’agrair la iniciativa, ja que ens permet donar-nos a conèixer. Tots els pobles que hem participat en la final, 12, compartim impressions i estem molt contents amb la iniciativa. Fins i tot tenim ganes de presentar-nos en altres categories.

-¿Com va sorgir la iniciativa per crear el ‘booktown’?

-La llavor es va plantar fa aproximadament 10 anys amb una consulta participativa sobre els usos del castell de Calonge. Una de les iniciatives que es proposava era el Castell dels Llibres. Aquí va ser la primera vegada que es va parlar d’aquesta possibilitat. Posteriorment, el 2015, des de la regidoria de Cultura del poble, es va començar a treballar la possibilitat. El desembre del 2021 es va tirar endavant la proposta amb el suport i impuls de l’ajuntament.

Vam començar amb set llibreries de tipus generalista, oriental, esotèrica, de viatges, infantil i còmic. A partir d’aquí, la iniciativa ha tingut una bona acollida i difusió. Per a nosaltres suposa la revitalització del nucli antic de Calonge i del castell. Des d’aleshores fins ara hi ha hagut diferents campanyes molt positives. De cara al futur, al novembre organitzem el II Congrés de Llibreters de Catalunya, en què participarà gent del poble, a més a més de llibreters del territori català.

-Sens dubte, ha tingut una molt bona acollida. ¿Ja disposen dels primers resultats d’aquest projecte?

Encara no. Però hem vist una afluència de visitants més alta, especialment durant la campanya de Nadal, Sant Jordi i a l’estiu, especialment a la tarda. Tota aquesta gent venia a visitar el poble del llibre i a viure-hi l’experiència. La millor mostra de tot això és que els llibreters, que en el seu moment van fer un acte de valentia i van decidir instal·lar-se al poble, estan contents per la reacció en vendes que hi ha hagut.