El Museu de Manresa inaugurava ahir, a la sala d’exposicions del Claustre, la mostra fotogràfica Sant Ignasi. La Petjada del Pelegrí, organitzada per l’Ajuntament, Foto Art Manresa, Manresa 2022 i el Museu, amb la col·laboració de diverses entitats. L’exposició, que es podrà visitar fins al 6 de novembre, de dimarts a diumenge de 10 a 14 h, i els dissabtes també de 17 a 20 h, es presenta com un recull d’empremtes que Ignasi de Loiola va deixar en el patrimoni de la capital del Bages. Inclosa en el marc dels actes de Manresa 2022, la mostra està pensada per posar en valor el patrimoni ignasià, la riquesa arquitectònica i els detalls paisatgístics de cada instantània de la ciutat. Els edificis històrics són els protagonistes i el focus principal d’un conjunt de fotògrafs.

La naturalesa participativa del projecte proposa un recorregut de 65 fotografies en diàleg amb imatges antigues de diferents arxius fotogràfics. La tasca documental presenta fotografies antigues dels llocs que encara existeixen i alguns desapareguts actualment. Hi ha col·laborat, entre d’altres, l’Arxiu Comarcal del Bages, l’Arxiu de Montserrat, l’Arxiu de La Santa Cova de Manresa i les col·leccions privades de les famílies Closes i Altimiras. Els autors i socis de Foto Art Manresa del projecte són Lluís Casahuga, Jordi Preñanosa, Josep Galera, Robert Santamaria, Joan Antoni Closes i Pep Moyano.