El Centre Cultural del Casino de Manresa inaugurarà aquest dissabte l’exposició “Respirar en el plec”, de l’artista barcelonina Julia Mariscal, actualment resident a Sant Pau d’Ordal. Es tracta d’una de les deu exposicions de nova creació que durant les properes setmanes es podran veure de forma simultània en deu ciutats catalanes, en el marc del projecte “Natura viva: musa i mimesi”, de la Xarxa d’Activitats Culturals Transversal. Com a denominador comú, les deu instal·lacions exploren el territori i reivindiquen el valor de la natura com a font d’inspiració i espai de diàleg.

L’exposició del Casino, organitzada per Transversal i l’Ajuntament de Manresa, s’inaugurarà aquest dissabte, 22 d’octubre, a les 19h, i es podrà visitar fins al 13 de novembre, de dimarts a diumenge, de 17.30h a 20.30h.

A “Respirar en el plec”, Julia Mariscal presenta una instal·lació combinant escultura i dibuixos, tot creant un escenari per a una única performance. L’artista juga amb la importància dels materials utilitzats com a símbols com l’aigua, la llet, les cendres i un tronc cremat. Aposta pel caràcter inestable i dúctil d’aquests elements i els transforma en escena.

El dissabte 5 de novembre, a les 18h, Mariscal activarà els diferents elements amb una performance, en col·laboració amb la ballarina Bárbara Meneses, tot transformant i mantenint un equilibri entre el cos i el món vegetal.

L’obra de Julia Mariscal proveeix la performance, el collage, el vídeo, la instal·lació i l’escultura. Treballa amb materials tan diversos com el paper, el vidre, la ceràmica, el so, el teixit, els líquids o les matèries orgàniques. Aquesta experimentació material està basada en la superposició de diverses textures i superfícies i crea un lèxic de simbolismes.

Deu artistes i deu ciutats connectats de manera simultània i vital

“Natura viva: musa i mimesi” presentarà davant del públic deu projectes de nova creació programats simultàniament a deu ciutats catalanes, fins a l’11 de desembre. Es tracta d’un projecte comissariat per Carolina Grau, que va ser guanyador del Concurs de Comissariat Artístic III Edició, convocat per Transversal Xarxa d’Activitats Culturals l’any 2021. “Natura viva” és l’essència, així com el concepte utilitzat per la comissària Grau, per connectar deu artistes i convidar- los a explorar la geografia local a partir de la recerca i del coneixement d’un territori.

El projecte engloba deu propostes artístiques que inclouen accions performatives, dibuix, obra sonora, vídeo, instal·lació, escultura tèxtil, brodat i conferència de pràctica artística a partir de lectures introspectives i evolutives sobre la natura existent i els seus límits.

El resultat són diverses accions temporals i de nova creació artística que reflecteixen i revelen diferents aspectes de la naturalesa i la seva saviesa: topografia, climatologia, paisatge, elements, història, cultura, moviment i pensament. L’artista és com un explorador que centra la seva mirada i examina l’entorn per embarcar-nos en un viatge i presentar-nos una imatge inèdita que ens fa qüestionar el present i ens convida a percebre el nostre futur.