Una institució de la direcció orquestral com Josep Pons i Viladomat rebrà el Premi Ambaixador per la seva extensa i reeixida trajectòria, que l’ha convertit en un referent a escala internacional i en un dels grans representants de la Catalunya central en l’univers de la música clàssica i el món operístic. Nascut el 1957 a Puig-reig, ocupa des de fa una dècada el càrrec de director musical del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Els orígens de la passió de Pons per la música els trobem a l’Escolania de Montserrat, on va entrar amb 9 anys. Allí, el jove Josep es va significar per uns dots excel·lents i aviat va aprendre a tocar l’orgue. Amb 14 anys, finalitzada la seva etapa al prestigiós cor montserratí, va entrar com a pianista a la Polifònica de Puig-reig i, amb el pas dels anys, va anar sumant formacions i treballs, com els arranjaments per a artistes de la talla de Marina Rossell i Raimon.

En la seva trajectòria va ser un punt rellevant la direcció musical de La flauta màgica al Teatre Lliure de Barcelona i la posada en marxa de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure, l’any 1985. Set anys després, va ser el director musical de les cerimònies dels Jocs de Barcelona. El 1993 va debutar al Liceu amb El amor brujo.

Josep Pons va dirigir la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya des del naixement, el 1993, fins al 2011, va dirigir l’Orquestra Ciutat de Granada durant una dècada (1994-2004) i, del 2003 al 2012, va portar la batuta de l’Orquesta Nacional de España. El 1998, el músic de Puig-reig va ser nomenat director principal associat del Liceu, i des del 2012 n’és el director musical, càrrec des del qual ha dirigit nombroses produccions.

Pons, que ha col·laborat amb orquestres d’arreu del món, va rebre l’any passat el Premi d’Honor de Cultura del Berguedà. El 1999 va ser distingit amb el Premio Nacional de la Música, que concedeix el Ministeri de Cultura espanyol.