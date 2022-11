El pare Jordi-Agustí Piqué, membre de la comunitat del monestir de Montserrat, estrena aquest dimecres, 9 de novembre, la Messa Locus Iste, que li va encarregar el cardenal Vicari de Roma, Mons. Angelo de Donatis, per a la Solemnitat de la Dedicació de la Basílica de Sant Joan del Laterà, de Roma. La primera interpretació de la peça creada per l'actual degà del Pontifici Institut Litúrgic de Roma, i principal responsable del festival d'orgue de Montserrat, tindrà lloc a les 17.45 a l'esmentada església de la capital italiana.

L'obra es podrà escoltar durant la celebració eucarística que presidirà el cardenal Angelo de Donatis, vicari del Papa Francesc per a la diòcesi de la capital romana, i la interpretació anirà a càrrec del Cor Cererols, una formació integrada per antics alumnes de l'Escolania de Montserrat. Dirigida per Marc Díaz, que també va ser escolà, l'obra tindrà la participació de Christian Almada, organista titular de la Basílica de Sant Pau Extramurs de Roma. Mitja hora abans (17.15 h), el cor cantarà l'obra per a 8 veus Ad Completorium, de Joan Cererols (1618-1680).

El Cor Cererols estarà format per Andrea Martí, Marta Esteban, Daniel Folqué, Mercè Bruguera, David Hernández, Ferran Albrich, Joan Climent i Josep Benet, amb direcció de Marc Díaz.

L'acte té la col·laboració de la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Itàlia.