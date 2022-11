És el primer dia que el Bernat, de 12 anys, toca la bateria, però sembla que ho hagi fet tota la vida. És un dels alumnes de l'institut Sis de Manresa, que participa en el programa Rockin, liderat per Cases de la Música. Es tracta d'un projecte perquè els alumnes aprenguin autònomament a tocar instruments de música moderna. Ho fan davant d'un ordinador, com si es tractés d'un joc. "Havíem arribat a fer avorrida la música, que en teoria és una cosa divertida. Amb Rockin intentem tornar-ho a fer divertit, que sigui experimental. El primer que fas és tocar l'instrument", explica Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa. El projecte va néixer l'any 2018 a 7 instituts i ara ja es fa a 22 centres. "És un èxit", admet Castellano.

La bateria, el teclat, el baix o la guitarra. El projecte Rockin permet que els alumnes aprenguin a tocar cançons amb un d'aquests instruments en tan sols un any. Ho fan amb l'instrument a les mans des del primer dia i davant d'un ordinador, com si es tractés d'un videojoc, que els indica quan ho fan bé i quan s'equivoquen. Tots els alumnes aprenen autònomament, amb l'ajuda d'un professor a l'aula que els dona suport.

El projecte va néixer de la mà de Cases de la Música a 7 instituts i aquest any ja són 22 els centres de secundària que l'han posat en marxa. Un d'ells és l'Institut Sis de Manresa, un centre que treballa per projectes. En aquest centre, tots els alumnes de primer de l'ESO passen per aquest programa i, a partir de segon de secundària, és una assignatura optativa que els alumnes poden triar.

La Lola Vallejo, de 12 anys, és una de les alumnes que participen en el programa. Cursa primer de secundària i mai abans havia tocat un instrument. Ha triat el teclat i admet que ha descobert una gran afició. De fet, li agrada tant, que es planteja fer-ho més. El Bernat Queralbs té clar el que més li ha agradat: "Que pots estar al teu rotllo, tocant, sense un professor que et digui tota l'estona com ho has de fer".

Els resultats amb aquest sistema són molt ràpids. De fet, des del primer dia els alumnes ja toquen cançons. Roger Andorrà és el professor de l'aula i admet que l'ha sorprès la rapidesa del sistema. "Quan veus que un alumne toca una cançó des del primer dia és llum. Els aprenentatges són a pas de gegant", subratlla.

La música, una gran eina en l'adolescència

"Que tinguin l'oportunitat d'estar en contacte amb un instrument". Per Pau Reguant, professor de música de l'institut Sis de Manresa, aquest és un dels objectius de l'assignatura. Reguant subratlla la importància que tots els nens tinguin contacte amb la música "com a llenguatge universal" que és.

De fet, professors i impulsors del projecte estan d'acord en la importància que juga la música en l'etapa de l'adolescència. "Quan estic baixa o trista, em poso música alegre i se'm passa tot", explica Vallejo. El mateix li passa a la Doae Namir, alumna del Rockin, qui assegura que li encanta escoltar música: "Em permet estar tranquil·la, com si estigués sola en aquest món".