El cantant santfruitosenc Pedro da Costa serà una de les veus del disc de La Marató de TV3. L'artista, juntament amb tots els exconcursants del programa musical Eufòria, interpretarà Vivir mi vida de Marc Anthony en una experiència que ha qualificat a les xarxes socials d'"un altre somni fet realitat".

Enguany, el disc de la Marató recull 21 cançons inèdites, tres de les quals estan interpretades pels participants de la primera edició d'Eufòria. A banda del tema grupal en què participa el bagenc, la guanyadora del concurs, Mariona Escoda, versionarà a l'àlbum Umbrella de Rihanna. Així mateix, els dos finalistes del programa musical, Núria i Triquell, uneixen les seves veus per cantar Cold Heart d'Elton John i Dua Lipa.

L'àlbum sortirà a la venda el diumenge 27 de novembre amb els diferents diaris del país, entre els quals es troba Regió7. L’àlbum pretén posar banda sonora a les emocions d’una campanya de solidaritat dedicada, en aquest cas, a finançar projectes de recerca mèdica en el camp de la salut cardiovascular.

Aquesta no és la primera campanya solidària en la qual participa Da Costa. El bagenc ha participat aquest diumenge en la festa Posa't la Gorra que lluita contra el càncer infantil. Acompanyat per alguns dels exconcursants d'Eufòria, da Costa va fer vibrar el Poble Espanyol amb Tudo Bem i País Petit, temes que l'artista va cantar per primera vegada durant el concurs i que el passat mes d'agost va pujar a l'escenari de la Festa Major de Manresa.