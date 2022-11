Un debat sobre què és la comunicació a dia d'avui amb Jordi Margarit, director adjunt de RAC1, i Saül Gordillo, director del diari digital Principal, va tancar aquest divendres el 31è Fòrum10 Comunicació de Puig-reig. La premissa predominant de la trobada: la societat té molta informació a l'abast, però cada vegada costa trobar-ne més de creïble i rigorosa.

A l'acte, Margarit i Gordillo van fer un repàs a la seva experiència dilatada en el món radiofònic, que és on tots dos van començar la seva carrera comunicativa, tot explicant circumstàncies i anècdotes que s’han anat trobant a la vida. Margarit, per exemple, que també és actualment el president del consell rector de Ràdio Associació de Catalunya, va explicar com va ser el naixement de les ràdios municipals a Catalunya, amb un part quasi simultani de Ràdio Rubí (que ell va promoure en la seva etapa de regidor de l’Ajuntament) i Ràdio Arenys.

Saül Gordillo, de la seva banda, va relatar com va ser la seva trajectòria professional fins arribar a ser director, des de fa dos mesos, del diari digital Principal. Dins el seu anecdotari destaca haver treballat amb Carles Puigdemont, en la seva etapa a la delegació del diari El Punt a Blanes, o haver col·laborat a la televisió local de Pineda de Mar, des d’uns estudis ubicats en un pis de la fàbrica que havia estat propietat de l’avi de Pere Aragonès.

Sobre la comunicació, Gordillo va opinar que a la societat actual hi ha un excés de comunicació. Destacava que les xarxes socials aconsegueixen una cosa perversa, que és que hi hagi més missatges, vídeos, fotografies, memes, però cada vegada menys informació creïble, rigorosa, fiable, útil i democràtica. I reblava el clau dient que una de les amenaces de la democràcia és degradar la informació, no garantir recursos, desprestigiar els que fan informació i omplir les xarxes socials de propaganda, trolls, bots o activistes, que fomenten l’odi i els rumors i atien els sentiments irracionals contra les minories. Va sentenciar que hi ha empreses, lobbys o partits que tenen la capacitat de fer aquestes accions, que són una amenaça important per a la democràcia.

El director general de Mitjans de Comunicació, Jordi del Río, també periodista, va cloure l’acte, desitjant que no hi hagi més agressions, ni físiques ni verbals, a dones periodistes i encoratjant a que el Fòrum10 Comunicació continuï per molts anys més.