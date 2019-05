La Lupe és una llebreta que acaba d'arribar juntament amb la seva família en un nou indret. La vergonya i la por de no ser acceptada fan que surti del seu cau únicament amb tota mena de disfresses. Sort que, al final, la saviesa i la conversa amb el seu avi l'ajuden a superar els seus temors i a descobrir la importància de mostrar-nos tal com som.

Benvinguda, Lupe és un àlbum escrit i il·lustrat per Eva Palomar i publicat per Babulinka Books. L'obra d'aquesta jove artista barcelonina, formada al Regne Unit, va rebre el Premi Lazarillo al millor àlbum el 2017. A través de tretze dobles pàgines Palomar ens ofereix un relat didàctic sobre el sentiment de pertinença i el torbament de l'ànim d'aquest personatge femení.

El llibre segueix un ritme simètric, tot alternant escenes dins i fora de casa, i un compàs in decrescendo que es va alentint a mesura que arribem al final. Les emocions es transmeten per un text que flueix, que alterna intervencions d'un narrador omniscient amb diàlegs en estil directe, i a través d'unes reeixides il·lustracions. El traç precís i minimalista amb llapis de colors i la gamma cromàtica, formada per blaus, grisos i ocres degradats sobre una composició a fons perdut, faciliten la comprensió de conceptes abstractes. El relat es complementa, com és habitual en les obres publicades per aquest segell, amb una acurada edició, feta a casa, i una coda final amb explicacions sobre el sentiment de pertinença i altres consells que vetllen pel benestar i el creixement interior dels lectors.

Escriptor/a: PALOMAR, Eva.

Il·lustrador/a: Eva Palomar.

Editorial: Babulinka Books.

Per als més petits.