El Pot Petit trasllada l'èxit musical «El lleó vergonyós i els seus amics» a un conte

El Pot Petit publica el conte 'El lleó vergonyós i els seus amics' (Montena Editorial), basat en l'èxit musical que ja acumula 8,5 milions de reproduccions a YouTube. Escrit per Josep Rovira, autor de la majoria de les lletres de les cançons, i il·lustrat per Guillem Moner, el volum aborda una nova manera de treballar les emocions, amb una "mirada respectuosa" amb l'amistat i la solidaritat com a teló de fons, segons ha assegurat Siddartha Vargas (conegut popularment com a Pau) a l'ACN. Un projecte que, asseguren, feia anys que tenien al cap. En vistes al futur, no descarten que altres personatges com el cuc poruc, el pirates o el drac Rac pugin també arribar a les pàgines d'un àlbum il·lustrat.

Després de quatre discos i centenars de concerts, l'Helena Bagué (la Jana) i el Siddhartha Vargas del Pot Petit presenta aquest àlbum amb una de les seves històries més populars. Segons ha explicat el grup a l'ACN, feia temps que tenien el projecte al cap perquè entenien que si funcionava bé en directe, també ho faria a través d'un conte.

Vargas destaca els valors com la cooperació, la superació i la suma com a pilars del volum, que intenta mostrar als més petits que la solidaritat ajuda a resoldre els problemes del dia a dia.

El grup també dona importància al fet que siguin animals els protagonistes de les seves històries, que fan que els nens ho visquin "d'una manera diferent" que si fossin persones.