Reediten l'obra «Estimat Picasso», de Josep Palau i Fabre

L'editorial Galaxia Gutenberg i la Fundació Palau de Caldes d'Estrac publiquen una nova edició del llibre 'Estimat Picasso' de Josep Palau i Fabre a càrrec de Julià Guillamon, publicat per primera vegada el 1997. La versió renovada desplega visualment el text amb obres de Picasso de la col·lecció Palau i Fabre, actualment a la Fundació Palau, així com documents gràfics que permeten acompanyar l'autor en la seva aventura al costat del pintor. El llibre relata els primers contactes de Palau i Fabre amb l'artista malagueny durant els quinze anys que va residir a França, així com les notes que prenia en sortir de casa de Picasso a partir del 1963. "El llibre no pretén ser altra cosa que un testimoniatge, fidel i espontani, que ajudi a la coneixença d'aquesta personalitat singular i única que és Picasso", explicava el propi autor en el llibre. Josep Palau i Fabre (Barcelona 1917-2018) va ser un dels grans experts en l'obra de Picasso.