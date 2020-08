La bruixa torna a casa

Escrit per la catalana Tamara Romero, el text va recórrer sense sort diverses editorials nacionals fins que va veure la llum i el reconeixement gràcies a un segell fantàstic de Portland (Estats Units), prèvia traducció a l'anglès.

Ara, anys més tard, torna al seu idioma natal de la mà de l'editorial Mai Més, que reprèn l'obra, revisada per la pròpia autora i conservant tota la seva força original com una fita de terme del gènere fantàstic fet a casa nostra.

Pel que fa a la trama, la novel·la ens endinsa en un fosc i convuls món d'un futur llunyà, on la tecnologia biònica és part del dia a dia i on les dones etiquetades com a bruixes són objecte d'una brutal i implacable persecució per part de l'autoritat.

És en aquest context on Romero desplega una trama basada en una parella potent de personatges, cadascun dels quals representa un extrem de la caça, i en les relacions que s'estableixen entre ambdós.

L'aparició d'una bruixa inconscient i mutilada surant en un riu és, doncs, el tret de sortida d'una història que, curosament escrita i amb un ritme que no defalleix, planteja qüestions i dilemes emmascarats de present i futur com ara l'ecologisme, el feminisme i els xocs entre generacions en un riu d'adrenalina.