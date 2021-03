«L'Armadura del rei» destapa episodis inèdits del pacte que va blindar Joan Carles I i que protegeix ara Felip VI

"Senyor, això se'ns està escapant de les mans". Són les paraules del secretari d'Estat de Seguretat Rafael Vera en una reunió amb Joan Carles I sobre els Grups Antiterroristes d'Alliberament, els GAL, perquè "les notícies són cada vegada més greus i apunten més amunt". La conversa es pot trobar a "l'Armadura del rei" (Ara llibres en català i Roca Editorial en castellà) dels periodistes Albert Calatrava (TV3 i Catalunya Ràdio), Ana Pardo de Vera (Público) i Eider Hurtado (ETB). No només és una investigació sobre la figura de Joan Carles de Borbó i els seus negocis opacs, aventures, maniobres polítiques i excentricitats, sinó sobre l'entramat polític, judicial, mediàtic i econòmic que ha protegit el seu regnat, i que protegeix ara Felip VI.

La fugida del rei emèrit als Emirats Àrabs és l'epitafi d'un pacte col·lectiu que ha funcionat durant 40 anys i que es va començar a forjar a partir del 23-F de 1981. Des d'aquell moment els successius governs espanyols, començant pel de Felip González –ara defensor a ultrança de Joan Carles- han construït una cuirassa que ha permès que el rei fes, literalment, el que li venia de gust.

El llibre destapa episodis desconeguts i recull ja alguns comportaments dels primers anys de regnat de Joan Carles, com la carta que va enviar al seu "germà", el 'xa' de Pèrsia, on li va demanar 10 milions de dòlars per ajudar la campanya d'UCD i "l'enfortiment de la monarquia espanyola" davant "l'amenaça seriosa" del Partit Socialista. Adolfo Suárez va dir després que no havà vist 'ni cinc' d'aquests 10 milions de dòlars.

"No n'hi ha per tant", va dir el monarca quan es van començar a conèixer els comportaments del seu gendre, Iñaki Undargarín. Després vindrien les investigacions sobre les fundacions Lucum i Zagatka i els negocis de Joan Carles amb Corinna com a intermediària, fins al punt que el rei va intentar que el govern de José Luis Rodríguez Zapatero facilités l'entrada de la russa Lukoil a l'accionariat de Gas Natural i Iberdrola.

Entre altres, el llibre també repassa les incògnites obertes sobre el paper del rei durant el 23-F, el cobrament de comissions per les importacions de cru i les maniobres polítiques del cap de l'Estat, marcades a vegades per una relació tensa amb els successius presidents espanyols.

La seva cuirassa és un acord col·lectiu que els autors posen al descobert després d'haver fet un centenar d'entrevistes a alts càrrecs, amics, confidents del monarca, responsables polítics, empresaris i personatges del món dels mitjans. Moltes de les fonts, expliquen els autors, han parlat de manera anònima per la por a les conseqüències que té posar al descobert informacions sobre el monarca.

El llibre també posa nom i cognoms als qui han protegit Joan Carles de Borbó durant aquests anys. Començant pels directors dels mitjans de comunicació, amb qui Joan Carles I feia trobades habituals, però també pels polítics com Alfredo Pérez Rubalcaba, Mariano Rajoy o l'actual PSOE, a més de jutges i empreses que han vetllat perquè el monarca pogués seguir actuant amb impunitat, revestit d'un pacte de silenci que quan va caldre es va transformar directament en censura.

L'armadura de Joan Carles I es transforma ara en l'armadura de Felip VI, que també gaudeix de la protecció judicial, política i mediàtica que van edificar el regnat del seu predecessor. De fet, segons els autors, la protecció de la monarquia s'explica pel fet que la figura del rei és la clau de volta del sistema institucional espanyol. Ara cal protegir Felip VI. La seva caiguda suposaria l'esfondrament de l'Estat tal com el concebem ara.