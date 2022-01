Narcís Comadira (Girona, 1942) publica aquest gener el poemari 'Els moviments humans' (Edicions 62), un recull dels versos escrits els darrers cinc anys, amb referències tant al Procés com a la pandèmia del coronavirus. El volum "no és un dietari" -aclareix el poeta i artista-, ni l'ordre dels poemes és cronològic, perquè el context és tan sols "el motiu" a partir del qual els escriu, sempre amb l'objectiu que "puguin perdurar emotivament i com a estructura".

La publicació del llibre coincideix amb el vuitantè aniversari de l'autor gironí, un regal d'aniversari que arrodoneix la reedició de la seva traducció dels 'Cants' de Leopardi (Columna). Narcís Comadira va rebre l'any 2021 el Premi Nacional de Cultura, concedit pel CoNCA.