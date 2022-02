Sis anys de la publicació de 'Mare i filla', l'escriptora Jenn Díaz torna a les llibreries amb 'Els possessius' (Àmsterdam), una novel·la sobre la relació entre l’amor i el ressentiment, la caducitat de les relacions humanes i les tempestes familiars. L'editorial ha explicat que 'Els possessius' és un homenatge a 'La ciutat i la casa', de Natalia Ginzburg, i "una reflexió sobre la quotidianitat: la relació amb els fills i amb els pares, les trobades amb les amigues i les relacions de parella, la feina i les vacances, els records i els secrets".

L’Agneta s’acaba de separar de l’Oliver i es troba sola al nou pis minúscul, atapeït de caixes. L’Emma, la germana petita, continua a casa l’àvia, on passa la seva malaltia lluny de la ciutat i aïllada de la família. En secret, rep visites esporàdiques dels seus amics, la Sylvia i el Mattias, que darrerament semblen estranyament distanciats l’un de l’altre. Ja fa temps que pels pares, l’Helga i el Samuel, la comoditat ha esdevingut desídia, però l’Helga es manté freda com el glaç, i el Samuel ha perdut l’interès per tot allò que no sigui la feina. Tots ells s’escriuen cartes, com un intent de retallar les distàncies afectives per mitjà de la lletra escrita i el sobre viatger.

Jenn Díaz (Barcelona, 1988) és autora, entre d’altres, d’'El duelo y la fiesta' (2012), 'Mujer sin hijo' (2013), 'Es un decir' (2014) i 'Vida familiar' (Premi Mercè Rodoreda 2016). A Amsterdam ha publicat les novel·les 'Belfondo' i Mare i filla' (2015), i a Ara Llibres, l’assaig 'Dona i poder' (2020). Col·labora amb Catorze.cat, 'Jot Down' i 'El Periódico'. Actualment és diputada d'ERC al Parlament de Catalunya.