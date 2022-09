Quaderns Crema publica 'La tardor em sobta', el tercer volum del "camí assagístic" que el poeta Francesc Parcerisas (Begues, 1944) va iniciar amb els dietaris 'La primavera a Pequín' i 'Un estiu'. En el nou llibre, l'autor torna a barrejar la poesia i la narrativa en un gènere "híbrid" que hi inclou des d'anotacions de lectures fins a fotografies que considera evocadores, construint així una obra "quasi memorialística", segons la seva editora. En la presentació de l'obra, Parcerisas reconeix que volia "començar un altre llibre" però que va decidir recuperar apunts antics que tenia "desendreçats" i va adonar-se que amb aquell material podia créixer. "Un fragment de no res és l'aixeta que obre la porta a una explicació colossal", opina.

Davant d'això, va decidir partir dels fragments per "triar i ordenar". "És com entrar en unes golfes, si saps triar un objecte amb les seves reminiscències, el significat del que queda és diferent per cadascú", assevera Parcerisas. És a partir d'aquestes "parts" que es pot fer una reconstrucció d'un escriptor o d'un lector.

Els textos reunits en el llibre són "petits trossos de mirall" aplegats "meticulosament al marge de molts camins". "El llibre es pot llegir per qualsevol cantó i intento cosir-lo amb fils d'una marioneta, que trontolla i es belluga d'una manera divertida, no amb formigó", descriu. Així, hi inclou referències polítiques, records familiars autobiogràfics, comentaris sobre llibres i fins i tot critiques. "Forma part de la dèria que tinc per conservar els elements del passat que poden tenir un significat per un", afegeix.

A la portada del llibre hi ha un Dodo, un ocell en perill d'extinció que recorda una escena del llibre 'Alícia al país de les meravelles'. "Crec que l'escena recull la filosofia de llibre, que parteix de la idea que es pot fer tot allò que vulguis i que, com diu l'Alícia, hi ha premi per tothom, en un llibre, només cal endreçar-ho", resumeix.