EN FOTOS | Més de cinc-cents participants a la cursa dels Batecs Solidaris

Cinc-cents trenta-quatre corredors o caminants s'han adherit aquest diumenge al matí, al Parc de l'Agulla de Manresa, a la vessant més solidària de l'esport, en participar en les proves que conformaven la X Cursa del Mosquit, dins la sisena edició del projecte Batecs Solidaris. Enguany, els organitzadors de l'activitat, la Fundació Ampans i la Fundació del Convent de Santa Clara, amb el suport de l'Obra Social de la Caixa, oferien als atletes compromesos de la Catalunya Central la possibilitat de fer corrent o caminant un circuit quasi pla de 5 km per l'entorn natural de l'emblemàtic llac artificial que recull l'aigua de la Sèquia. Un recorregut que va seduir a 230 persones. Es esportistes més competitius, fins a 213, van recórrer el traçat de 10 km ideat per l'organització.

L'atleta d'origen marroquí Said Rbina es va imposar en la prova de 10 km, seguit de Xavier Rodríguez i Aleix Sellarés. Pel que fa a les fèmines, la guanyadora va ser la jove manresana Cristina Landa, qui també es va imposar el març a la Cursa de la Dona, en superar a Carla Collins i Cristina Prunés.

Els millors en la cursa de 5 km van ser els atletes del CAM Khalid Kharbouch i Lorena Cubillas. Rere Kharbouch es va situar el berguedà Guillem Fernández Bruch (JAB) i Adrià López, mentre Núria Vidal i Jèssica Codina van seguir la traça de Cubillas. Després de les curses per als adults, 21 nenes i nens van protagonitzar les proves per a alumnes d'Educació Infantil i Primària.

Gabriel Prat, president de la Fundació del Convent de Santa Clara va quantificar en uns 13.000 euros el benefici net assolit en aquesta sisena edició de la Batecs Solidaris, tot i una lleu davallada en les inscripcions i en la participació. Els diners recaptats es destinaran a la creació d'una residència per a l'acollida de 20 infants i adolescents amb autisme, impulsada per Fundació Ampans, així com al Projecte Nens Saludables, que pretén incidir en la millora de la salut dels nens sotmesos a situacions de pobresa, que tutela la Fundació del Convent de Santa Clara.

Dissabte, a les instal·lacions del Club Tennis Manresa, més d'una quarantena de palistes van prendre part en el torneig que complementa el calendari dominical de curses, assolint una recaptació que el club va quantificar en 600 euros.