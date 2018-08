Saxo i cobla a les Nits Musicals

El saxofonista Miquel Bofill i la Cobla Berga Jove compartiran escenari, aquesta nit (22 h), al concert que tancarà la 54a edició de les Nits Musicals de Guardiola de Berguedà i que es dedicaran a Josep Viladés, qui va ser president del certamen.

Per a Joan Serra i Ortega, director general de la cobla berguedanda, el concert els ofereix «l´oportunitat» de compartir escenari amb el prestigiós saxofonista Miquel Bofill en una actuació que des de la pròpia formació berguedana consideren «un gran honor». Bofill és professor del Conservatori de Barcelona i va impartir classes al director de la cobla, a un dels tenors i fins i tot va examinar el propi Serra. Per tot això, explica, la d´aquesta nit serà «una experiència molt interessant per a nosaltres. Bofill és un gran músic», subratlla Serra.

El repertori escollit per al concert d´avui inclou majoritàriament peces musicals de compositors catalans que han passat pel Conservatori de Barcelona com Eduard Toldrà, Manuel Oltra, Rafael Ferrer, Joan Francesc Vidal, Joan Elias o Joan-Josep Blay. A la segona part, el saxo tindrà protagonisme amb obres com Scaramouche, del francès Darius Milhaud, i la Pequeña czarda, del navarrès Pedro Iturralde, que «han estat adaptades per autors catalans com Jesús Ventura i Lluís Gual», comenta Serra.

Una formació jove i preparada

La Cobla Berga Jove la formen onze joves músics, deu dels quals són nascuts a Berga i un d´ells, Marcel Comellas, a Cardona. Amb edats compreses entre els 19 i els 27 anys, el més jove és el berguedà Marc Garcia i el més gran, el cardoní Marcel Comellas, per bé que el director, Denís Rojo, amb 29 anys, és el veterà de la formació. La Cobla Berga Jove la integren Queralt Cuadra al flabiol i el tamborí; Júlia Altarriba i Joan Serra al tible; Lluís Gual i Marc Escànez a la tenora; Marc Villegas i Toni Molera a la trompeta; Martí Badia al trombó; Blai Gragés i Marcel Comellas al fiscorn, i Marc Garcia al contrabaix.

Els integrants de la formació, que es coneixien gairebé en la seva totalitat abans de crear la cobla, assagen a l´antiga Escola de Música de Berga dos dissabtes al mes, tot i que durant l´estiu en redueixen la freqüència pel ple calendari d´actuacions. Asseguren que formar una cobla s´adaptava als projectes que tenien en ment i que va ser «un pas natural», perquè ja tocaven a la formació de l´escola: «érem suficients per fer una cobla però no una banda».

La majoria dels membres de la formació combinen estudis o professió amb les actuacions musicals. I entre els projectes de futur no descarten tornar a actuar amb el saxofonista Miquel Bofill.