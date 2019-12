Regió7 i Tomàs Cusiné regalen un lot de dues ampolles Vilosell als guanyadors del concurs del Club Regió7. Per participar-hi només cal endivinar la resposta: He vingut del bosc, molt amagat, i a casa he arribat i m'han ben atipat del dolç i salat.

Truca al 93 877 22 33 o vine a les nostres oficines abans del dimecres 18 de desembre i entraràs en el concurs. Els guanyadors es publicaran el dissabte 21 de desembre.