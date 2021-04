Jaume Cabré i Oriol Mitjà lideren les vendes de ficció i no-ficció en català

'Consumits pel foc' (Proa), de Jaume Cabré, i 'A cor obert' (Columna), d'Oriol Mitjà segueixen liderant les vendes en català de ficció i no-ficció, respectivament, segons dades de Libridata.



Pel que fa a infantil i juvenil, el més venut en català és 'La llegenda de Sant Jordi amb solapes de roba' (Estrella Polar), de Natàlia Juan Abelló. 'Sira' (Planeta), de María Dueñas, i 'El humor de mi vida' (Harper Collins), de Paz Padilla, són els més venuts en castellà, en ficció i no-ficció, respectivament.





Castellà

El més venut en castellà a Catalunya en ficció és 'Sira' (Planeta), de María Dueñas; 'Transbordo en Moscú' (Seix Barral), d'Eduardo Mendoza; 'El arte de engañar al karma' (Suma de Letras), d'Elisabet Benavent; 'El juego del alma' (Suma de letras) de Javier Castillo, i 'Independencia' (Tusquets), de Javier Cercas.La previsió és que les vendes, que han començat abans, siguin similars al Sant Jordi de fa dos anys.

Pel que fa al sector de les roses, el president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, emplaçava ahir la ciutadania a comprar-ne, reivindicant la figura del florista com un ofici artesanal i professional. Guillén explicava que amb la pandèmia la digitalització ha entrat per primer cop en les vendes de Sant Jordi, ja que s'han avançat molt els encàrrecs per recollir-les un dia abans o el mateix dia de Sant Jordi.