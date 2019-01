El Govern rebaixa al 2,2% la previsió del PIB pel «major ajust» fiscal als pressupostos

El Govern espanyol ha rebaixat una dècima, fins al 2,2%, la previsió de creixement econòmic per a aquest any a causa del «major ajust fiscal» que contindran els Pressupostos Generals de l'Estat del 2019, segons va anunciar ahir la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño. En declaracions a RNE, Calviño va explicar que els Pressupostos, que s'aprovaran avui al Consell de Ministres, s'han elaborat amb el límit de dèficit de l'anterior Govern (1,3% del PIB) en lloc dels objectius que volia l'Executiu (1,8% del PIB) pel fet que el PP ha impedit la seva aprovació al Senat. Per aquest motiu, va dir la ministra, el creixement econòmic per a aquest any s'ha revisat una dècima a la baixa, des del 2,3% al 2,2%, tot i que les dades de l'últim trimestre del 2018, «més positives del que s'esperava», i que la caiguda del preu del petroli i dels ingressos en cotitzacions que suposarà la pujada del salari mínim haurien justificat una revisió a l'alça de la previsió de PIB. «Si haguéssim mantingut el límit de dèficit de l'1,8% hauríem revisat a l'alça el creixement econòmic, però un ajust fiscal més fort suposa un menor creixement», va subratllar.