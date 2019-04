CCOO i UGT criden a omplir el carrer contra les reformes laborals

Els dos principals sindicats catalans, CCOO i UGT, van fer una crida als treballadors a omplir les urnes amb vots que permetin la derogació de les reformes laborals el pròxim 28-A, un dia que conceben com la primera part de la jornada de mobilització del Primer de Maig. «Aquest 1 de maig cal omplir els carrers i el 28 d'abril hem d'omplir les urnes contra les reformes laborals, contra la sinistralitat i per la igualtat», va assegurar el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros.

El seu homòleg a CCOO, Javier Pacheco, va assenyalar que sigui quin sigui el resultat de les eleccions seguiran «exigint la derogació de les reformes i garanties de sostenibilitat del sistema de pensions» perquè «el primer han de ser les persones». Conscients que el calendari converteix aquest Primer de Maig en una cita d'especial interès, ja que se celebra només tres dies després de les eleccions al Congrés i el Senat, els dos líders sindicals han vinculat els dos esdeveniments.

Així, Pacheco va subratllar que «els treballadors han de tenir clar qui els representa» i va advertir que «si guanya la dreta, el diàleg social serà més difícil», ja que «les patronals renunciaran a la capacitat de concertació i preferiran el camp de l'arbitrarietat que jugarà a favor seu en un escenari de govern de dretes».

Ros va insistir també en el fet que la mobilització és l'únic camí possible per aconseguir canvis en el mercat de treball i millorar les condicions de vida dels ciutadans. «Que ningú s'esperi que li regalin cap dret. Si no fas res, només pots esperar que et retallin els drets i que te'ls robin», va dir.

En aquest sentit, els dos dirigents sindicals han reivindicat el valor de la vaga com a mecanisme de pressió, malgrat que hagi canviat l'entorn laboral per la digitalització.

El manifest del Primer de Maig, subscrit per les dues centrals, destaca que «la història ens recorda que les conquestes socials no han vingut mai soles, que només s'aconsegueixen amb la reivindicació i la unió dels treballadors, i que la lluita ha de ser permanent per defensar els drets aconseguits i combatre les noves situacions de desigualtat i de precarietat laboral».

Després de destacar que el Govern «no ha complert amb les seves promeses de derogació de les parts més lesives de la reforma laboral», exigeixen al nou Congrés que torni la ultraactivitat dels convenis col·lectius, que el conveni d'empresa no empitjori les condicions del qual regeix en el sector i que es garanteixin el condicions de treball de l'empresa principal en les subcontractades.

Ros va assegurar que el PSOE no ha dut a terme la reforma de la reforma laboral «per manca de valentia», i amb la contribució d'un PDeCAT «al qual li ha sortit la cara més de dretes», mentre que Pacheco va advertir els socialistes que, si guanyen el 28A, «ja no tindran més excuses». «Si Sánchez surt guanyador, haurà de recordar-li que poden tornar a sonar els tambors de vaga general que ja sonaven el 2017 per reivindicar la derogació de les reformes laborals», va apuntar el dirigent de CCOO.