Tanca la Boutique Boixet de Manresa, pionera en la moda femenina a la ciutat

Una de les primeres botigues especialitzades en moda femenina que va obrir a Manresa, la Boutique Boixet, va abaixar la persiana ahir a la tarda. El negoci no continua perquè les dues sòcies que portaven la botiga, Lluïsa Morales i Àngela Álaba, es jubilen, i l'amo del local, ubicat al passeig de Pere III, número 32, vol fer-hi canvis. «Fa 51 anys que treballem a la botiga l'Àngela i jo. Hi vam entrar com a dependentes. 12 anys més tard, la família propietària del negoci, els Boixet, ens el va traspassar», recordava ahir Morales.

La Boutique Boixet és un dels negocis emblemàtics de Manresa. Segons Morales, va ser capdavantera a la capital del Bages en la venda d'articles de moda per a la dona. «És una d'aquelles botigues que han passat a formar part del paisatge de la ciutat, d'aquelles botigues que tothom les coneix. Conec famílies que, generació darrere generació, han vingut a comprar a la botiga», explica Morales.