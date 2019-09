Quins són els supermercats més barats per fer la compra?

Els consumidors han pogut estalviar en l'últim any més de mil euros de mitjana (1.063) si han triat bé el supermercat on comprar. Aquesta és la mitjana d'estalvi, ja que varia notablement d'unes ciutats a altres: des dels més de 3.554 euros que ha estat possible estalviar a Alcobendas (Madrid) als 207 de Marbella (Màlaga).

A més d'Alcobendas, les ciutats amb més estalvis són Madrid (3.418 euros), Sevilla (2.149), Barcelona (1.935) i Vigo (Pontevedra, 1.809), i en les que menys es pot estalviar són, a més de Marbella, Puertollano (Ciutat Reial, 254), Sòria (258) i Ciudad real (322).

Aquestes són les principals conclusions de l'estudi de supermercats 2019 d'OCU, que s'han presentat aquest dimecres. S'han analitzat 184.126 preus en 1.225 supermercats, hipermercats i botigues de descompte repartides per 65 ciutats, a més d'internet.

L'hipermercat Alcampo de Coia a Vigo (Pontevedra) és l'establiment dels visitats per l'organització amb una cistella de la compra més barata a nivell nacional, davant de les més cares de tres establiments de Sánchez Romero situats a Madrid i Alcobendas.



Les cadenes nacionals amb millors preus



Les cadenes nacionals amb millors preus en l'últim any han estat, segons l'estudi, Alcampo, Supeco i Mercadona, mentre que dins de les regionals han estat Tifer i Família, i les locals Dani i Vidal.

Segons Miguel Ángel Pascual, Alcampo és l'opció més barata per fer la compra a 31 ciutats i Mercadona ho és en 16, una situació que es donava al revés l'any passat.

"Les tornes han canviat i s'ha produït una inversió de papers perquè enguany Alcampo destaca dins de les cadenes que més han baixat preu i Mercadona els ha pujat", segons ha argumentat el portaveu de l'organització, que ha subratllat "la lluita de titans "que es dóna entre aquestes dues cadenes, totes dues amb preus baixos i moltes botigues.

Per contra, les cadenes que encapçalen la llista de les més cares són Sánchez Romero, Suma, Ulabox i Sorli Discau.



Les ciutats més barates d'Espanya



Set ciutats són les més barates d'Espanya: Almeria, Ciudad Real, Jerez de la Frontera (Cadis), Palència, Puertollano (Ciudad Real), Vigo (Pontevedra) i Zamora, davant de Barcelona i Palma, que figuren com les més cares.

Per exemple, a Palma a un ciutadà li surt de mitjana 500 euros més car fer la cistella de la compra que als que viuen en les set ciutats més barates.

Per comunitats autònomes, Galícia i Múrcia són les més barates. Les més cares, Catalunya i, sobretot, Balears.



L'OCU analitza 244 productes de diverses categories



El cistell de la compra de l'OCU analitza 244 productes de diverses categories que inclouen aliments frescos (carn, peix, fruites i verdures), envasats, higiene i drogueria, tant de marques líders en el seu segment com de marca blanca.

Les dades que ha recollit aquest any l'organització apunten a un creixement mitjà dels preus d'un 0,3%, tot i que en aquesta mitjana ponderen més els productes de marca ja que són els que han tingut més pujades.

Quant a la despesa en alimentació ha pujat aquest any un 2,6% fins a arribar als 5.113 euros de mitjana, però tot i aquest increment, segons l'organització, encara es troba molt lluny de la despesa en alimentació que hi havia abans de la crisi de 2008.

"No ens hem recuperat de la despesa mitjana encara: ni les famílies, ni els salaris i per això encara estem recuperant de la crisi", ha dit la portaveu de l'OCU, que ha detallat quins són els aliments que més han pujat.

Els que més ho han fet són les cebes (44%), les patates (29,8%) i la carn de conill (11%), i entre els que més han baixat són els carbassons (-11,3%), els maduixots (-12,5%) i l'oli d'oliva suau (-27,5%).

La política de preus ha estat dispar: la meitat de les cadenes ha baixat els seus preus respecte a l'any passat i les que més ho han fet, entre les de més implantació, figuren Gadis, Alcampo i Alimerka.

L'altra meitat els ha pujat i les que més, segons l'informe, Carrefour, Supersol, Carrefour Market i Eroski City.