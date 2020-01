Ausa s'alia amb JLG, el principal fabricant mundial de carretons telescòpics

L'empresa manresana Ausa, especialitzada en el disseny, fabricació i comercialització de vehicles industrials compactes tot terreny, ha signat un acord comercial de 10 anys amb la companyia americana JLG Industries, Inc., líder mundial en la categoria d'equips d'elevació, per a la producció d'un nou model de manipulador telescòpic ultra compacte, l'SkyTrak® 3013. JLG llançarà aquest nou vehicle al mercat estatunidenc el pròxim mes de febrer durant la fira The ARA Show.

L'acord amb JLG reforça, segons Ausa, "l'aposta estratègica per la internacionalització i la consolidació en mercats fora de la Unió Europea". El 2019, la companyia manresana va aconseguir una facturació de 86 milions d'euros, dels quals el 70% corresponen a mercats internacionals. En els últims cinc anys, AUSA ha realitzat inversions per valor de 12 milions d'euros, principalment destinades al disseny de nous models més eficients i més segurs, aconseguint una reducció important de les emissions de CO2, a més de llançar el seu primer model electrificat.

JLG, amb seu a Pennsilvània (Estats Units), és líder mundial en equips d'elevació (plataformes elevadores i manipuladors telescòpics) i pertany al grup Oshkosh Corporation, cotitzat en la borsa de Nova York. La companyia americana, gràcies a aquest acord, amplia el seu catàleg de productes en un segment que no cobria.