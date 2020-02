L'economia espanyola creix el 2% el 2019, la taxa més baixa des del 2014

El PIB de l'Estat ha crescut el 2% el 2019, la taxa més baixa dels últims cinc anys, segons les dades avançades de la Comptabilitat Nacional Trimestral de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'economia espanyola va registrar un creixement intertrimestral del 0,5% el quart trimestre, una dècima superior a la taxa estimada per als tres mesos precedents. En termes interanuals, l'economia espanyola ha moderat el seu creixement entre l'octubre i el desembre amb un increment de l'1,8%, una dècima inferior al registrat en el tercer trimestre. La contribució de la demanda interna al creixement interanual del PIB és d'1,2 punts en el quart trimestre, sis dècimes per sota del tercer. En canvi, la demanda externa té una aportació de 0,6 punts, cinc dècimes superiors al trimestre anterior. L'economia espanyola ha tancat el 2019 amb un creixement del 2% després de registrar un descens progressiu anual des del 2015. Aquell any, l'increment del PIB va ser del 3,8%. El 2016, l'economia espanyola va augmentar el 3%; el 2017, el 2,9%, i el 2018, el 2,4%.