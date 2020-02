El Govern català treballa en una nova línia de crèdits per als productors de fruita dolça

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va anunciar noves accions perquè els productors de fruita catalans puguin disposar de liquiditat per fer front a la campanya actual en el context de crisi de preus. Jordà va avançar que la conselleria està treballant en una línia de crèdits per a circulant que podrien arribar fins a 35.000 euros a través de l'Institut Català de Finances (ICF) i amb l'assumpció de risc del 80% per part del departament. Jordà va fer l'anunci en el marc del saló Fruit Logística que es va celebrar a Berlín, on va mantenir una reunió amb representants del grup Edeka, la major corporació alemanya de supermercats, amb una quota de mercat del 27%, per promoure la venda de fruita catalana.

Jordà va dir que la conselleria fa «tot i més» per ajudar el sector de la fruita dolça però va demanar «el mateix compromís» al ministeri d'Agricultura per fer front a una campanya «difícil» marcada encara pel tancament de fronteres del govern rus als productes agroalimentaris de la Unió Europea que ha provocat excedents de producció i preus baixos.

Jordà va fer aquestes declaracions en el marc de Fruit Logística de Berlín, el primer saló mundial de la fruita. La consellera va visitar els estands catalans i es va entrevistar amb alguns productors. Així mateix, una delegació catalana encapçalada per la consellera va mantenir una reunió amb representants del grup Edeka, la major corporació alemanya de supermercats, amb una quota de mercat del 27%, per promoure la venda de fruita catalana.

En l'edició d'enguany de Fruit Logística hi participen 41 empreses catalanes. Vint-i-tres són productores i exposen sota la marca Catalunya a l'estand de Prodeca. El Departament d'Agricultura i Prodeca donen suport a les empreses en la millora del seu posicionament en els mercats exteriors i en l'establiment de nous contactes comercials. D'aquí que les empreses catalanes participants es presentessin a Berlín com a integradores d'un dels mercats de distribució de productes frescos més importants del sud d'Europa i un exemple de producció i treball de qualitat.

Agricultura va impulsar el 2017 el Pla d'Acció de la Fruita Dolça 2018-2020, l'estratègia acordada amb els agents del sector per superar les dificultats econòmiques del veto rus imposat a les importacions de fruita europea. El Pla consta de 10 mesures amb 32 accions previstes. Agricultura continua amb la implementació d'aquest pla i entre les accions dutes a terme fins ara destaquen el Pla d'arrencades de fruita de pi-nyol 2019-2021; l'estudi sobre la cadena de valor del préssec i controls per al compliment de la Llei de la cadena del sector agroalimentari amb la posada en marxa del Cadecat, que realitza inspeccions per comprovar les dades mínimes que han de contenir els contractes agroalimentaris, i la creació de l'Observatori de Preus de Catalunya per donar la màxima transparència informativa sobre la formació de preus agraris.

Per incrementar el consum de fruita, des de la conselleria s'han efectuat accions com ara el Programa de fruita a les escoles, que en el curs 2018-2019 ha beneficiat 262.260 alumnes de 1.100 escoles i la campanya de promoció de la fruita catalana «Fruita de Catalunya, la teva fruita», a ràdio i xarxes socials, amb una repercussió de tres milions de visitants a Facebook, i 3,2 milions a Instagram.

En l'àmbit de la internacionalització del sector, s'ha creat la Taula d'internacionalització de la fruita dolça per impulsar l'estudi de nous mercats i accions de promoció. Agricultura també ha elaborat un mapa de varietats de la fruita de pinyol per a l'exportació. Pel que fa a la innovació, el departament va encarregar a la UAB la realització d'un taller-laboratori d'idees per millorar el consum de fruita. Agricultura està elaborant dues guies d'autocontrol de la qualitat i bones pràctiques de manipulació de la fruita i ha fet difusió de l'etiquetatge al punt de venda amb una campanya d'inspeccions amb l'Agència Catalana de Consum.