Es busquen 30 conductors de tràiler per a campanya de Setmana Santa

Per començar de manera immediata, contracte temporal 20 dies, es valorarà experiència en transport frigorífic.

Metges, carreters, fotògrafs, administratius, tècnics informàtics, ofertes de feina a Manresa i Barcelona en aquesta interessant notícia.

ACOTRAL

Acotral és una empresa familiar líder en el sector de l'transport nacional i internacional de mercaderies que compta amb la més àmplia gamma de serveis de transport.

ACOTRAL selecciona:

Conductor Tràiler Barcelona

Publicat: 2020.03.03

– 30 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 28.000 € -29.000 €.

Busquem conductors d'Tràiler campanya SETMANA SANTA

Per començar de manera immediata, contracte temporal 20 dies.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Conductor Tràiler Barcelona

GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu.

GRUP IMAN selecciona :

Administratiu / a Departament de Logistica per Cardona

Publicat: 2020.02.27

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.

Busquem Administratiu / a logística, amb experiència en organitzar transports, comandes de material, contacte amb clients i proveïdors, amb vehicle propi per a empresa de sector químic a Cardona.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Administratiu / a Departament de Logística a Cardona

Carretoner / a Cardona

Publicat: 2020.02.26

– 2 vacants.

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

En què consisteix el treball:

Des Iman Temporing Manresa es precisa, per a empresa situada a Cardona dedicada a el sector de l'alimentació i, en plena expansió, a Operaris de Logística amb àmplia experiència en el domini del carretó.

Pensem en una persona dinàmica i formal amb ganes d'un lloc de treball estable.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Carretoner / a Cardona

Grup Vilardell Purti selecciona:

TÈCNIC / A INFORMÀTIC / A per Santpedor

Publicat: 2020.02.27

– Jornada completa.

És necessita un / a tècnic / a per al departament d'IT per l'Procés d'implementació d'un nou ERP. És Necessari Coneixements en Crystal Reports, programació .net i gestió de base de dades. Experiència mínima 1 any en projectes similars.

Descripció de tasques:

– Assegurar el bon Funcionament de l'ERP Sage X3

– Resolució d'incidències relacionades amb l'ERP Sage X3

– Implementació contínua de Millores a les funcionalitats de l'ERP Sage X3

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de TÈCNIC / A INFORMÀTIC / A a Santpedor

MagmaCultura selecciona:

Visites guiades Alemany per a Martorell

Publicat: 2020.02.28

Som una empresa de serveis amb àmplia experiència en el sector cultural, recreatiu i turístic, i cerquem persones interessades a Treballar com a guies amb alemany per Diferents serveis que gestionem.

Les Teves Funcions seran:

– conducció de grups per la ruta guiada

– Explicació de la ruta en castellà, català, i alemany. Preferiblement también anglès.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de visites guiades Alemany a Martorell

Ofertas2019 selecciona :

ES BUSCA FOTOGRAF A BARCELONA (Igualada, Mataró, Solsona, Berga, Cardona, Artés, Torello, Vich)

Publicat: 2020.03.03

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de ES BUSCA FOTOGRAF A BARCELONA (Igualada, Mataró, Solsona, Berga, Cardona, Artés, Torello, Vich)

ES BUSCA FOTOGRAF A MANRESA (BARCELONA)

Publicat: 2020.03.03

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de ES BUSCA FOTOGRAF A MANRESA (BARCELONA)

Wellbeing Solutions selecciona :

METGE / A DEL TREBALL per Martorell

Publicat: 2020.02.27

– Contracte indefinit.

– Jornada intensiva – demà.

– Salari 50.000 € -55.000 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de MÈDIC / A DEL TREBALL a Martorell

IMAN Temporing selecciona:

CARRETILLERO / A AMB EXPERIÈNCIA per Cardona

Publicat: 2020.03.02

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de CARRETILLERO / A AMB EXPERIÈNCIA a Cardona