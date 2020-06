Un miler llarg de miners del Bages acomiaden el segon company mort en menys d'un mes

La reunió de miners que cap miner voldria viure es va tornar a repetir ahir a Manresa per segon cop en tres setmanes. Un miler llarg d'empleats d'ICL i de la berguedana Montajes Rus, en la qual treballava Ángel Mielgo, mort dijous a Vilafruns, van aplegar-se ahir davant del tanatori de Fontanova en senyal de condol per la seva tràgica pèrdua. Una rua de dol els va dur des del Congost. La mateixa imatge que es va viure fa just tres setmanes per la mort del també treballador de Montajes Rus Pau Camp. Entre el grup de treballadors figuraven també alguns directius d'ICL i de Montajes Rus, que van donar el condol als familiars de Mielgo.

Després de dues pèrdues tan seguides de treballadors de la mateixa empresa en la mateixa mina hi havia poc a dir ahir. Per això el llarguíssim aplaudiment amb què els seus companys van acomiadar Mielgo va anar seguit d'un silenci esborronador, clausurat amb crits de «visca els miners».

Creix el temor entre els empleats de tornar a baixar a unes instal·lacions mineres que no veuen segures, després de tres accidents en poc més d'un mes (el primer dels quals, sortosament, no mortal). A la mineria, la seguretat sempre ha de ser el primer, insisteixen, i reclamen exhaustives mesures per garantir-la en el període (dos anys, segons l'últim pronòstic) en què Vilafruns continuarà activa abans no es tanqui definitivament per traslladar tota la producció de potassa i sal a Súria, un cop estigui enllestida la faraònica (i inacabable) rampa de Cabanasses. Hi ha dèficit de maquinària de seguretat, diuen treballadors de la mineria, que també demanen que la direcció general de Mines de la Generalitat «es faci responsable» de la seguretat als jaciments del Bages.

De moment, l'activitat productiva a Vilafruns romandrà aturada durant tres setmanes mentre un grup internacional de tècnics avalua les condicions de seguretat de la mina per fer-ne les modificacions necessàries. En aquest temps, a l'interior de l'explotació només es faran serveis mínims per al seu manteniment, en dos torns de treball (matí i tarda), que aniran a càrrec de la plantilla d'ICL. Els treballadors de Montajes Rus (c0m els de la resta d'empreses subcontractades) estaran com a mínim les dues primeres setmanes sense treballar. Un problema afegit al de la inquietud que els generen els accidents consecutius viscuts a la mina. I és que, segons explicaven ahir treballadors de l'empresa berguedana, no saben com es qualificaran laboralment aquests dies de no treballar. Altres dies de dol se'ls han restat de les vacances. I temen que ara pugui passar el mateix.

Actualment treballen a Vilafruns uns 200 empleats d'ICL i uns 300 de Montajes Rus. La multinacional israeliana està traslladant progressivament la seva plantilla a Súria, per concentrar-hi la producció.