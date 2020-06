Nou accident mortal a la mina de Vilafruns, on ICL atura l'activitat indefinidament

La mina de Vilafruns va registrar, ahir al matí, un nou accident mortal, just el dia que feia tres setmanes justes del darrer accident que també va segar la vida d'un treballador. La víctima del tràgic succés que va tenir lloc ahir al matí és Ángel Mielgo Raposo, de 55 anys d'edat i veí de Puig-reig.

Arran de l'accident, ICL, l'empresa que explota les mines del Bages, ha anunciat l'aturada de la producció a Vilafruns sense data per a la seva reobertura. També va anunciar la creació d'un comitè d'experts internacionals per avaluar la seguretat d'aquestes instal·lacions mineres.

L'accident d'ahir va passar cap a dos quarts de 12 del migdia en una de les galeries de les mines d'ICL de Vilafruns. Pel que fa a les causes de l'accident, tot apunta que la cinta s'hauria despenjat i, un cop els treballadors l'havien arreglada, la van tornar a penjar i seria en aquest moment que es va tornar a despenjar. Això va provocar un despreniment de pedres que va causar la mort del treballador. Segons fonts de l'empresa, l'accident va tenir lloc en una galeria on hi ha sal i que defineixen de «molt segura», i que no és la mateixa on es va produir l'accident d'ara fa tres setmanes.

Els serveis sanitaris que es van desplaçar fins al lloc no van poder fer res per salvar-li la vida. Com en el cas de l'accident d'ara fa tres setmanes, Ángel Mielgo també era treballador de l'empresa Montajes Rus, subcontractada per ICL. Després de l'accident d'ahir, els sindicats van convocar de nou una vaga indefinida a partir del 30 de juny, que tan sols unes hores abans havien anunciat que es desconvocava després d'arribar a un acord amb l'empresa.

Com és habitual després dels accidents mortals a la mina, l'activitat minera va quedar completament aturada a les mines del Bages. A la mina de Vilafruns, els treballadors van anar sortint de les instal·lacions de forma esglaonada fins a primera hora de la tarda.

A l'entrada del recinte, a peu de l'antiga carretera, la bandera onejava a mig pal i els treballadors que hi arribaven de l'exterior per iniciar un nou torn de treball giraven cua després de rebre les explicacions del vigilant de seguretat. Va ser cap a les dues del migdia quan de les instal·lacions va sortir la furgoneta de la funerària i poc després també sortien dues patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van desplaçar fins al lloc.

Una de les persones que van accedir al recinte miner de Vilafruns poc després de l'accident va ser la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement de la Generalitat a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, que es va reunir amb directius de l'empresa. A la sortida va assegurar que hi havia una «forta consternació» pels fets i per la seva proximitat temporal amb el darrer accident mortal d'ara fa tres setmanes.

Ara, arran d'aquest segon accident, ICL va anunciar ahir que atura, sense fixar cap data per a la represa, la producció a la mina de Vilafruns per tal de poder investigar les causes d'aquest tràgic succés.

L'empresa també va anunciar que es nomenarà un equip d'experts internacional per tal de reavaluar conjuntament amb l'equip d'Iberpotash les mesures de seguretat i acordar les accions futures a prendre a la mina de Vilafruns, i refermava que «la seguretat és un valor essencial per a la nostra companyia i per al Grup ICL».

Ángel Mielgo Raposo, la víctima de l'accident d'ahir, tenia 55 anys i era originari de Lleó. Des de fa un parell d'any treballava a les mines del Bages, a través de l'empresa berguedana Montajes Rus, i residia a Puig-reig. Mielgo estava casat i tenia una filla.

En el comunicat, l'empresa ICL lamentava l'accident i traslladava «el seu condol i solidaritat a la família, companys, amistats de la víctima i a l'empresa Montajes Rus, on treballava, i es posa a la seva plena disposició».