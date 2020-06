Mor en un accident a la mina de Vilafruns Pau Camp, fill del compositor Manel Camp

Pau Camp, manresà de 45 anys i fill del compositor i pianista Manel Camp, va morir ahir a la matinada en un accident laboral a la mina d'ICL de Vilafruns, a Balsareny. El treballador, subcontractat per a treballs elèctrics per ICL Iberia a l'empresa berguedana Montajes Rus, hauria perdut la vida en caure-li a sobre una placa rocosa de grans dimensions, el que es coneix com un llis, segons ha pogut saber aquest diari. Pau Camp deixa parella i una filla.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 4 de la matinada a les galeries de la mina de Balsareny. Segons fonts del comitè, Pau Camp, juntament amb un altre treballador de Montajes Rus, substituïen un ventilador de la galeria, que s'utilitza per fer baixar la temperatura i injectar oxigen, que s'havia cremat el dia abans. Quan ja acabaven les tasques de reparació i recollien les eines, una gran placa, d'una tona i mitja de pes i de tres per dos metres de grandària, de roca transformada, juntament amb altres roques de menors dimensions, va caure sobre Pau Camp. La brigada de salvament de la mina va rescatar el cos amb matalassos de buit i Camp va ser traslladat fora de la mina, on va ser assistit pel SEM. Però no va ser possible salvar-li la vida. L'aixecament del cadàver es va fer a primera hora del matí.

Empresa i Mossos han obert una doble investigació per aclarir les causes del sinistre. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa i del Departament de Treball, d'acord amb els procediments habituals.

L'empresa va aturar ahir l'activitat a Balsareny, Súria i Sallent. Segons les mateixes fonts, i com es fa sempre en casos d'accidents mortals en senyal de dol, l'activitat no es reprendrà fins després del funeral del treballador mort, que previsiblement tindrà lloc demà.

Montajes Rus fa feines subcontractades per a ICL, tant de tasques elèctriques com mecàniques o d'extracció. Segons fonts sindicals, actualment són uns 300 els treballadors de Rus a Sallent, i uns 200 els treballadors propis d'ICL. L'empresa minera està en ple procés de trasllat de la producció de Sallent a Súria, que es completarà el 2022 quan estigui a punt la rampa de Cabanasses.

ICL va emetre ahir un comunicat en què lamentava «profundament» l'accident i traslladava el seu «condol i solidaritat a la família, companys i amistats de la víctima i es posa a la seva disposició». L'empresa insistia que les causes de l'accident «són encara objecte d'investigació» i manifestava «el ferm compromís per la seguretat dels seus operaris i col·laboradors, eix fonamental de la política empresarial» d'ICL. En un altre comunicat, Montajes Rus recordava que «malgrat que només feia dos anys i mig que estava amb nosaltres, en Pau era una persona molt apreciada pels seus companys».

D'altra banda, CCOO va demanar en una nota «a les direccions d'Iberpotash i de les seves contractades que s'extremin les mesures de prevenció i de seguretat per evitar nous accidents». El sindicat, assegura, «estarà atent al resultat de les investigacions de l'accident per depurar les possibles responsabilitats».